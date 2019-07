Súd rozhodol, že Trump nesmie na Twitteri blokovať svojich kritikov

Donald Trump má na Twitteri viac ako 60 miliónov sledovateľov.

New York 10. júla (TASR) - Odvolací súd New Yorku v noci na stredu rozhodol, že prezident USA Donald Trump nemôže na svojom konte na sociálnej sieti Twitter blokovať svojich kritikov. Súd sa vo verdikte odvolal na prvý dodatok k americkej ústave, ktorý garantuje úplnú slobodu slova.



Ako informovala agentúra AFP, odvolací súd na newyorskom Manhattane potvrdil analogické rozhodnutie v kauze vydané okresným súdom v New Yorku.



Ministerstvo spravodlivosti USA sa k verdiktu odvolacieho súdu zatiaľ nevyjadrilo. Predtým však deklarovalo, že Trump na svojej osobnej stránke vyjadruje vlastný názor na rôzne otázky, takže túto platformu nemožno považovať za miesto pre verejnú diskusiu.



Odvolací súd však rozhodol, že prvý dodatok k americkej ústave nedovoľuje verejnému činiteľovi, ktorý využíva sociálne siete, aby z dialógu na internete vylučovali ľudí iba pre to, že s ním nesúhlasia.



Trumpa pred súdom zažalovalo združenie Knight First Amendment Institute z Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Konalo v mene siedmich ľudí, ktorým Trump dal na svojom twitterovom konte tzv. ban, pretože kritizovali jeho politiku.



Súd v utorok potvrdil vlaňajšie rozhodnutie okresného súdu, ktorý Trumpovi nenariadil odblokovanie používateľov, ale deklaroval, že ľudia majú právo reagovať priamo na politikov, ktorí používajú svoje účty ako fórum pre svoje verejné účinkovanie.



Trump má na Twitteri viac ako 60 miliónov sledovateľov. Vlani niektorým z nich - po ich kritike - zablokoval prístup na svoje konto. Časť z nich sa potom obrátila na súd, aby si súdnou cestou vynútili prístup k prezidentovmu účtu.



Americký prezident je povestný tým, že na komunikáciu s verejnosťou, prezentáciu svojich názorov a zverejňovanie politických vyhlásení používa Twitter prakticky denne.



Trump je spomedzi politikov priekopníkom v oblasti používania sociálnych médií a jeho mikroblogy sa vďaka svojmu obsahu často tešia veľkému záujmu médií.