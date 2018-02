Súd v Debrecíne poslal občana SR do väzenia za okradnutie dôchodcov

Muža, ktorý bol patologickým hráčom a ktorý plynule hovorí po maďarsky, súd vykázal na päť rokov z územia Maďarska.

Budapešť 8. februára (TASR) - Na tri roky a desať mesiacov odňatia slobody odsúdil vo štvrtok okresný súd v Debrecíne občana Slovenskej republiky B. J., ktorého uznal za vinného v 89 prípadoch okradnutia dôchodcov. Muža, ktorý bol patologickým hráčom a ktorý plynule hovorí po maďarsky, súd podľa agentúry MTI vykázal na päť rokov z územia Maďarska.



Hovorkyňa súdu Tímea Tatárová uviedla, že páchateľ kradol v Debrecíne, ale aj ďalších mestách Maďarska, ako Budapešť, Šopron, Kaposvár, Segedín či Nyíregyháza, aby získal peniaze na hazardné hry.



Občan SR sa k činom priznal a pred súdom vyhlásil, že je vďačný za to, že v maďarskom ústave pre výkon trestu liečia hráčsku závislosť, čo by mu prišlo vhod už pred 20 rokmi.



B. J. bol v čase trestných činov od januára 2015 do marca 2017 na Slovensku podmienečne prepustený z výkonu iného trestu. Peniaze na hazardné hry sa rozhodol získať v Maďarsku u dôchodcov, ktorým sa predstavoval ako pracovník vodární, elektrární či káblovej televízie. Tvrdil im, že prišiel v hotovosti vrátiť preplatok, k čomu ale potreboval rozmeniť veľkú bankovku. Zvyčajne potom ukradol peniaze, ktoré dôchodcovia na rozmenenie vytiahli zo svojich úspor.



Najviac peňazí - tri a pol milióna forintov (11.260 eur) -, ukradol odsúdený 86-ročnej dôchodkyni v Budapešti. Celkove 94 dôchodcov obral o vyše 31 miliónov forintov (99.690 eur) a šperky v hodnote dva milióny forintov (6430 eur). Súd nariadil aj zhabanie jeho majetku vo výške štyroch miliónov forintov (12.860 eur) a uhradenie 2,3 milióna forintov (7400 eur) ako trov konania.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach