Súd v meste Koblenz zrušil zákaz telo zahaľujúcich plaviek

Zákaz používania burkín na mestských plavárňach v Koblenzi v spolkovej krajine Porýnie-Falcko vstúpil do platnosti v januári tohto roka na základe decembrového rozhodnutia mestskej rady.

Berlín 14. júna (TASR) - Súd v meste Koblenz v západnej časti Nemecka zrušil v piatok zákaz používania burkín - plaviek zahaľujúcich celé telo, aké nosia niektoré moslimské ženy, informovala v piatok agentúra AP.



Zákaz používania burkín na mestských plavárňach v Koblenzi v spolkovej krajine Porýnie-Falcko vstúpil do platnosti v januári tohto roka na základe decembrového rozhodnutia mestskej rady, uvádza na svojej webovej stránke denník Die Welt. Rada podľa Die Welt uviedla hygienické dôvody. Používanie takýchto plaviek znemožní skontrolovať, či ich nositeľky nemajú na tele otvorené rany alebo vyrážky.



Proti zákazu sa postavila sýrska žiadateľka o azyl, oddaná moslimka, ktorej doktor odporučil navštevovať plaváreň z dôvodu bolestí chrbta.



Súd vydal príkaz, ktorým zákaz burkín zrušil, a prípad bude ďalej posúdený. Pravidlá ohľadom plaviek podľa súdu porušovali nemeckú ústavu v oblasti rovnakého zaobchádzania so všetkými ľuďmi.



Súd podľa Die Welt poukázal aj na to, že nositeľky burkín boli postihované prísnejšie ako súťažní plavci alebo triatlonisti, ktorí nosia neoprénové obleky.



Plavky burkini zakrývajú celé telo vrátane hlavy s výnimkou tváre, rúk od zápästia a nôh od členka dolu.