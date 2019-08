Súd v Plzni zamietol žiadosť o vyhostenie Nigérijčanky

Nigérijčanka vystupujúca pod menom Ester Agbadaová prišla do Európy pred dvoma rokmi s falošnými dokladmi. Počas obdobia posledného roka a pol žila v Česku a živila sa ako striptízová tanečnica.

Plzeň 6. augusta (TASR) - Krajský súd v Plzni v pondelok zamietol žiadosť štátnej zástupkyne (prokurátorky) o vyhostenie Nigérijčanky, ktorá sa Česku zdržiava na základe falošných dokladov, informoval v utorok na svojej webovej stránke spravodajský server Novinky.cz. Žene už súd nižšej inštancie udelil podmienečný trest za falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny.



"Hoci si je súd vedomý, že jej skutočná identita nie je známa, ochrana občanov Českej republiky si nevyžaduje uloženie trestu vyhostenia," povedal predseda senátu súdu Milan Štejr a dodal, že podmienečný trest je dostatočný.



Nigérijčanka sa podľa žalobkyne Pavlíny Kropáčkovej v ČR zdržiavala dlhodobo nelegálne a svoj pobyt sa ani nesnažila zdokladovať. O azyl požiadala až po tom, ako sa štátne zastupiteľstvo odvolalo proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie a trvalo na jej vyhostení.



Migrantku podľa Noviniek.cz môže vyhostiť cudzinecká polícia. Správne konanie ešte nie je v tomto prípade ukončené.



Agbadaová ako dôvod svojho odchodu do Európy uviedla sexuálne zneužívanie zo strany strýka. Cestovné doklady si zabezpečila v Nigérii. Po príchode do Európy sa z migrantského centra v talianskom Bolzane dostala do Českej republiky.