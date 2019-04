Súd v Rusku po prvý raz uznal diskrimináciu transrodovej osoby

Súd v utorok nariadil tlačiarenskej spoločnosti zaplatiť náhradu škody a prijať späť do zamestnania dotknutú osobu.

Petrohrad 10. apríla (TASR) - Súd v Petrohrade sa postavil na stranu transrodovej ženy, ktorá zažalovala svojho zamestnávateľa za diskrimináciu, informovala v stredu agentúra AP.



Podľa nej je to v Rusku po prvý raz, keď súd uznal diskrimináciu transrodovej osoby na pracovisku.



Ako AP informuje, súd v utorok nariadil tlačiarenskej spoločnosti zaplatiť náhradu škody a prijať späť do zamestnania dotknutú osobu, ktorú prepustili po tom, čo si v roku 2017 zmenila v občianskom preukaze údaj o pohlaví, a to z muža na ženu.



Obhajca transrodovej ženy Maks Oleničev uviedol, že jeho klientku už prijali späť do práce a dostala 10.000 rubľov (približne 137 eur) za citovú ujmu a ďalších 1,85 milióna rubľov (približne 25.500 eur) ako ušlý príjem.



Oleničev vyhlásil, že tento verdikt "dodá dôveru transrodovým ľuďom, aby bránili svoje práva v Rusku".