Súd v Uľjanovsku uvalil väzbu na 5 členov bunky Svedkov Jehovových

Začiatkom februára súd v ruskom meste Oriol odsúdil dánskeho svedka Jehovovho na šesť rokov väzenia za "extrémizmus", ktorého sa dopustil vedením spoločného čítania Biblie.

Moskva 28. februára (TASR) - Súd v meste Uľjanovsk na juhovýchode európskej časti Ruska uvalil vo štvrtok väzbu na zakladateľa miestnej bunky náboženskej organizácie Svedkovia Jehovovovi a ďalších štyroch jej aktívnych členov poslal do domáceho väzenia. Informovala o tom vo agentúra Interfax.



Tlačová služba miestneho oddelenia ruskej tajnej služby FSB vo svojom vyhlásení uviedla, že zadržaní "sa schádzali na konšpiračných schôdzkach a organizovali aj individuálne štúdium extrémistických materiálov, obhajovali nadradenosť ideí organizácie nad inými náboženskými učeniami a snažili sa nalákať do svojej skupiny nových členov". Zadržaní si pritom boli vedomí, že organizácia Svedkovia Jehovovi je v Rusku zakázaná.



O jej zákaze rozhodol ruský Najvyšší súd ešte v apríli 2017 na žiadosť ministerstva spravodlivosti. Týmto rozhodnutím súdu sa Svedkovia Jehovovi stali v Rusku extrémistickou organizáciou a ich činnosť bola na území krajiny zakázaná.



V reakcii na tento verdikt hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nedávno pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin vlani v decembri na stretnutí s členmi prezidentskej Rady pre ľudské práva vyhlásil, že predstavitelia náboženských spoločenstiev by nemali byť posudzovaní rovnako ako členovia teroristických a extrémistických organizácií.