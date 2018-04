Súd zablokoval odovzdanie Američana s väzbami na IS do Saudskej Arábie

Americká armáda zadržiava neidentifikovaného občana bez obvinenia v Iraku, odkedy sa pred siedmimi mesiacmi vzdal v Sýrii.

Washington 20. apríla (TASR) - Americká federálna sudkyňa zablokovala vo štvrtok snahu vlády odovzdať občana USA podozrivého z boja po boku militantov z Islamského štátu (IS) do Saudskej Arábie, až kým nebude môcť plne namietať voči svojmu zadržiavaniu na súde.



Administratíva prezidenta Donalda Trumpa ho chce odovzdať tretej krajine - podľa všetkého Saudskej Arábii, kde má dvojité občianstvo.



Sudkyňa Tanya Chutkanová sa pri vynesení verdiktu zhodla s Americkým zväzom pre občianske slobody (ACLU), podľa ktorého by takéto odovzdanie porušilo práva zadržaného a vláda by mala dokázať, že ho zadržiava legálne.



Americká strana tvrdí, že občan spolupracoval s IS. Organizácia ACLU sa zas podľa agentúry AP vyjadrila, že v Sýrii bol zaznamenávať tamojší konflikt.