Súd zamietol odvolanie novinárov z agentúry Reuters

Novinári Ťjo Sou U a Wa Lone písali o masakre rohinských civilistov príslušníkmi mjanmarskej armády v dedine In Din v septembri 2017.

Rangún 11. januára (TASR) - Mjanmarský súd zamietol v piatok odvolanie dvoch novinárov tlačovej agentúry Reuters a zároveň potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý im vymeral trest sedem rokov väzenia nepodmienečne. Informovala o tom agentúra AFP.



Sudca v zdôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že právnici novinárov nepredložili dostatok dôkazov, aby dokázali ich nevinu.



Novinári Ťjo Sou U a Wa Lone písali o masakre rohinských civilistov príslušníkmi mjanmarskej armády v dedine In Din v septembri 2017. Oboch zatkli v Rangúne 12. decembra toho istého roku za to, že údajne disponovali dokumentmi týkajúcimi sa moslimskej menšiny Rohingov. Na základe zákona pochádzajúceho ešte z koloniálneho obdobia im za porušenie štátneho tajomstva hrozilo až 14 rokov väzenia.



Približne 700.000 Rohingov muselo predvlani ujsť z Mjanmarska do susedného Bangladéša pred brutálnym zásahom miestnej armády, ktorú Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obvinili z páchania násilia na tejto menšine.



Agentúra Reuters vo februári uverejnila podrobnú správu o masakre a vojenský tribunál vlani v apríli odsúdil sedem vojakov na desať rokov väzenia.