Prezident Sudánu vyhlásil na rok výnimočný stav a rozpustil vládu

Chartúm 22. februára (TASR) - Sudánsky prezident Umar Bašír v piatok vyhlásil na rok výnimočný stav a rozpustil vládu. Chce tak zastaviť krvavé pouličné protesty, ktoré trvajú už dva mesiace. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.



Bašír, ktorý si uzurpoval moc v roku 1989 pri prevrate podporovanom islamistami a už takmer tri desaťročia vládne železnou rukou - takisto v piatok v televíznom prejave povedal, že zatiaľ nebude meniť ústavu, čo by mu umožňovalo uchádzať sa o ďalšie zvolenie do prezidentského úradu.



Bašír (85) čelí na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) obvineniam z genocídy a vojnových zločinov spáchaných v západosudánskom regióne Dárfúr, jeho pôsobenie pri moci je poznačené občianskymi vojnami a čoraz mohutnejšími pouličnými protestmi. Bezpečnostné zložky pri tvrdom zasahovaní proti demonštrantom zabili mnoho ľudí.



Podporovatelia opozície žiadajú, aby prezident Bašír odstúpil. V piatok večer organizátori protestov oznámili, že v nich budú pokračovať, kým sa Bašír nevzdá moci.



Protesty hýbu východoafrickou krajinou od 19. decembra. Demonštranti obviňujú vládu zo zlého riadenia hospodárstva krajiny. Ľudia vyšli do ulíc po tom, ako vláda trojnásobne zdvihla cenu chleba, a skandovali "Slobodu, mier, spravodlivosť!".



Predstavitelia Sudánu tvrdia, že pri násilí súvisiacom s protestmi zahynulo 31 ľudí, pričom organizácia na ochranu ľudských práv Human Rights Watch (HRW) uvádza najmenej 51 zabitých, vrátane zdravotníkov a detí. Sudánsky líder už roky opakovane sľubuje, že sa nebude znovu uchádzať o prezidentskú funkciu.