Zásahy proti demonštrantom v Sudáne preveria pozorovatelia OSN

Ženeva/Chartúm 8. júna (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) presadzuje urýchlené vyslanie skupiny pozorovateľov do Sudánu, aby preverila podozrenia z porušovania práv počas zásahov tamojšej armády proti demonštrantom. Tlačová agentúra AP to uviedla s odvolaním sa na piatkové vyhlásenie nemenovaného hovorcu tohto orgánu OSN so sídlom v Ženeve.



Úrad podľa neho žiada sudánsku vládu o súčinnosť pri uskutočňovaní tohto zámeru. Vyjadruje pritom "vážne znepokojenie" nad súčasnou situáciou v Sudáne, kde si zrážky medzi armádou a protestujúcimi vyžiadali tento týždeň vyše 100 obetí na životoch.



OHCHR vyzýva na vyšetrovanie prípadov, keď došlo k použitiu "neprimeranej sily" proti protestujúcim v táboroch, vrátane údajného zapojenia tzv. rýchlych podporných síl a príslušníkov milícií spájaných s krutosťami v sudánskom regióne Dárfúr. Podľa zverejneného vyhlásenia je vyvoditeľnosť zodpovednosti "rozhodujúca pre odvrátenie ďalšieho krviprelievania".



Podľa aktuálnych údajov si násilie v Sudáne vyžiadalo v uplynulom týždni najmenej 113 mŕtvych a vyše 500 zranených. Armáda začala zasahovať proti opozičnému hnutiu v pondelok, keď násilne rozohnala jeho hlavný okupačný protest pred centrálou ozbrojených síl v Chartúme.



Vojenská rada, ktorá v apríli prevzala v krajine moc, následne v utorok oznámila zrušenie dohody s opozíciou o prechode moci na civilnú vládu a ohlásila zámer usporiadať v najbližších deviatich mesiacoch voľby.