Sudánski lekári: Bezpečnostné sily zastrelili pri protestoch šesť ľudí

K zabitiam došlo v pondelok po zotmení.

Chartúm 14. mája (TASR) - Šesť ľudí vrátane jedného armádneho majora zastrelili v noci na utorok príslušníci sudánskych bezpečnostných síl pri potýčkach s demonštrantmi - vodcami nepokojov, ktoré v apríli viedli k zosadeniu sudánskeho prezidenta Umara Bašíra. Podľa agentúry AP to v utorok uviedol Ústredný výbor sudánskych lekárov (CCSD).



K zabitiam došlo v pondelok po zotmení. Práve to je počas moslimského posvätného mesiaca ramadán - v ktorom je zakázané jesť a piť medzi svitaním a súmrakom - čas, keď sa protesty v Sudáne obvykle naberajú na intenzite, približuje AP. Dodáva, že k potýčkam došlo vo viacerých častiach krajiny vrátane miesta pred centrálou sudánskej armády v metropole Chartúm, kde dlhodobo prebieha tzv. demonštrácia v sede.



Vládnuca vojenská rada potvrdila smrť majora. Informovala tiež, že na zmienenom proteste v sede sa zranili traja vojaci. Poprela však, že by útočila na demonštrantov pred centrálou armády v Chartúme, píše agentúra DPA.



K potýčkam došlo len pár hodín po tom, ako sudánska prokuratúra obvinila zosadeného prezidenta Bašíra z účasti na zabíjaní i z podnecovania k zabíjaniu demonštrantov počas protestov proti jeho režimu, pričom nebolo bezprostredne jasné, aký trest mu hrozí. Samotní organizátori protestov, ktoré trvali štyri mesiace a viedli k zosadeniu Bašíra, tvrdia, že bezpečnostné sily pri nich zabili okolo 100 demonštrantov.



Vojenská rada zároveň v pondelok uviedla, že Bašír bude pred spravodlivosť postavený vo vlasti a nebude vydaný do Haagu - tamojší Medzinárodný trestný súd (ICC) ho totiž obvinil z vojnových zločinov a genocídy súvisiacich s konfliktom v regióne Dárfúr, ktorý prebiehal v prvých rokoch 21. storočia.



Demonštranti zostali v uliciach sudánskych miest protestovať aj po Bašírovom zvrhnutí, pričom požadujú, aby armáda odovzdala moc civilnej vláde. V pondelok - po vyše týždni - obnovili rokovania s vládnucou vojenskou radou, aby sa pokúsili nájsť spoločný základ pre vytvorenie prechodnej vlády. Zároveň však vyzvali na ďalšie celoštátne protesty.