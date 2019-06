REAKCIE: Sudetonemecký snem v ČR? Súhlasia len Piráti a KDU-ČSL

Šéf KSČM Vojtěch Filip to považuje za provokáciu voči občanom ČR a šéf poslancov TOP 09 Miroslav Kalousek uviedol, že na podobnú akciu ešte nedozrel čas.

Praha 10. júna (TASR) - Nápad nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera (CSU), aby sa sudetonemecký snem v budúcnosti konal v Českej republike, prijali českí politici rozporuplne. Ľudovci alebo pirátsky poslanec Jan Lipavský by to privítali, informoval v pondelok český spravodajský server Novinky.cz.



Premiér Andrej Babiš (ANO) konanie zjazdu sudetských Nemcov v ČR považuje za neprijateľné. "Považoval by som to za neprijateľnú provokáciu. Dúfam, že to nebolo myslené vážne," napísal pre denník Právo.



Taktiež šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka Seehoferov nápad odmietol. "Považujem súčasné česko-nemecké vzťahy za najlepšie v histórii. Myslím, že toľko rokov po vojne i odsune už nie sú ani na jednej strane potrebné ďalšie gestá. Obzvlášť také, ktoré by mohli vzájomné porozumenie rozkolísať," povedal.



Šéf ľudovcov Marek Výborný však tomto v nápade problém nevidí. "Naopak, symbolicky by som to vnímal ako bodku za vzájomnými krivdami, ktoré sa stali. A taktiež viditeľný symbol, že pre akúkoľvek podobu nacionalizmu nie je v Európe 21. storočia miesto," napísal Právu.



Podobne hovorí aj ľudovecký exminister kultúry Daniel Herman, ktorý rovnako ako expredseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek snem pred rokmi navštívil v úlohe člena vlády. Cez víkend boli obaja na sneme v bavorskom Regensburgu, na ktorom Seehofer prezentoval myšlienku budúceho usporiadania sudetonemeckého zjazdu v ČR. "Pripadá mi to ako logické pokračovanie prehlbovania vzájomných vzťahov," povedal Herman o Seehoferovom nápade.



Podľa Piráta Lipavského ide o dobrú myšlienku. "Privítať bývalých obyvateľov a ich potomkov v ich pôvodnom domove je krásne gesto. Dá sa očakávať, že ako čertíci zo škatuľky vyskočia rôzni pseudonárodovci. Ich nenávisťou a rozoštvávaním by sa však organizátori ani český štát nemali nechať zastrašiť," napísal Právu Jan Lipavský.