Súdia Švéda obvineného z najväčšej série bankových lúpeží v Rakúsku

Viedeň 2. augusta (TASR) - Krajinský súd vo Viedni začal v piatok pojednávať v prípade najväčšej spomedzi sérií bankových lúpeží v Rakúsku, za ktorými stojí jediný páchateľ. Obžalovaným je nemenovaný Švéd vo veku 54 rokov, informovali tlačová agentúra APA a rakúska verejnoprávna stanica ORF.



Podľa obžaloby tento muž spáchal od augusta 2009 do apríla 2018 celkove 16 lúpežných prepadov, ktorých terčmi boli bankové pobočky vo Viedni, v Linzi a Grazi. Okrem toho prepadol i jednu poštu a lekáreň.



Banky zakaždým prepadával maskovaný a vyzbrojený poplašnou pištoľou alebo airsoftovou zbraňou. Celkove sa mu podarilo ukoristiť približne 300.000 eur. Pri týchto prepadoch nebol nikto zranený, viacerí pracovníci však utrpeli šok.



Obžalovaný Švéd sa naučil už v mladosti po nemecky a vyšetrovatelia spočiatku nepredpokladali, že by bol páchateľom cudzinec. V danom období nemal stále bydlisko a ubytovaný bol prevažne v hoteloch, kde platil iba v hotovosti. Pred súdom uviedol, že časť ulúpených peňazí minul na hazardné hry. Zdržiaval sa hlavne v Nemecku a pri cestách do Rakúska využíval verejnú dopravu.



Muža zatkli vo februári v Berlíne, a to vďaka informáciám verejnosti po zverejnení jeho podobizne v nemeckej televíznej relácii o nevyriešených policajných prípadoch. Vtedajší rakúsky minister vnútra Herbert Kickl z pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) poznamenal, že Rakúsko "nie je obzvlášť lukratívnym miestom pre bankových lupičov", zadržaný však vypovedal, že sa zameriaval na túto krajinu vzhľadom na pomerne mierne tresty.



Obžalovanému hrozí v prípade usvedčenia najviac 15 rokov väzenia, uviedla ORF.