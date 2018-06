Súdny dvor EÚ potvrdil sankcie uvalené na Asadovho bratranca

Machlúfovo meno je na zozname Sýrčanov, na ktorých EÚ v roku 2011 uvalila sankcie za ich podiel na represiách voči sýrskym občanom a za financovanie sýrskeho režimu.

Luxemburg 14. júna (TASR) - Súdny dvor EÚ (ECJ) vo štvrtok ponechal v platnosti sankcie voči Rámímu Machlúfovi, bratrancovi sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Tento sýrsky podnikateľ je považovaný za jedného z hlavných finančných podporovateľov súčasného sýrskeho režimu, píše agentúra DPA.



Machlúfovo meno je na zozname Sýrčanov, na ktorých EÚ v roku 2011 uvalila sankcie za ich podiel na represiách voči sýrskym občanom a za financovanie sýrskeho režimu.



Na základe tohto rozhodnutia má Machlúf zakázané vstupovať na územie EÚ i cezeň prechádzať. V krajinách eurobloku má okrem toho aj zmrazené bankové kontá a ďalšie ekonomické zdroje.



Rámí Machlúf tieto sankcie napadol súdnou cestou, pričom tvrdil, že skončil s podnikaním a venuje sa len filantropii a dobročinnosti. Vyhlásil tiež, že už nemá žiadne väzby na Asadov režim.



Vlani v máji však platnosť sankcií voči Machlúfovi potvrdil Všeobecný súd Európskej únie (EGC). Ten argumentoval, že je naďalej prezidentom telekomunikačnej spoločnosti Syriatel, ktorá má veľký podiel na sýrskom trhu. EGC tiež podľa vlastného vyjadrenia zhromaždil dostatok dôkazov o tom, že Machlúf zostáva úzko spätý so sýrskym režimom a poskytuje mu ekonomickú podporu.



Machlúf sa voči rozsudku EGC odvolal na Súdny dvor EÚ so sídlom v Luxemburgu. Zdôvodnil to okrem iného tým, že sudcovia EGC nezobrali do úvahy viaceré jeho argumenty. ECJ však vo štvrtok jeho námietky odmietol a platnosť sankcií potvrdil. Rozhodnutie sa konkrétne týka sankcií, ktorým Machlúf čelil od mája 2016 do mája 2017.



Európske súdy už zamietli viacero podobných sťažností príbuzných Bašára Asada, ktorí tvrdili, že sankcie boli na nich uvalené neoprávnene.