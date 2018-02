Súdny dvor označil ťažbu v Bielovežskom pralese za porušenie práva EÚ

Výrub v Bielovežskom pralese musí podľa slov generálneho advokáta Súdneho dvora EÚ - Yvesa Bota nevyhnutne viesť k poškodzovaniu miest, kde sa rozmnožujú chránené druhy.

Brusel 20. februára (TASR) - Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Yves Bot v utorok upozornil, že rozhodnutia o obhospodarovaní lesov týkajúce sa lokality Natura 2000 Puszcza Bialowieska, ktoré prijalo Poľsko, porušujú právo Únie. Výrub v Bielovežskom pralese musí podľa jeho slov nevyhnutne viesť k poškodzovaniu miest, kde sa rozmnožujú chránené druhy.



Európska komisia v roku 2007 v súlade so smernicou o biotopoch schválila označenie lokality Puszcza Bialowieska, ktorá patrí do sústavy chránených území Európskej únie Natura 2000, za "lokalitu európskeho významu". Zahŕňa tri hlavné lesné oblasti - Bialowieža, Browsk a Hajnówka.



Táto lokalita predstavuje tiež "osobitne chránené územie" vtáctva, označené v súlade so smernicou o vtáctve. Komisia upozornila, že lokalita patrí zároveň medzi najlepšie zachované prirodzené lesy v Európe a charakterizuje ju veľké množstvo starých stromov, najmä storočných, a veľké množstvo odumretého dreva.



Z dôvodu rozširovania sa lykožrúta smrekového poľský minister životného prostredia v roku 2016 schválil na obdobie rokov 2012-21 takmer strojnásobenie ťažby dreva v oblasti Bielovežského pralesa, ako aj činnosti aktívneho obhospodarovania lesov, ako sú sanitárne rezy, zalesňovanie a omladzujúce rezy v oblastiach, v ktorých boli dovtedy takéto zásahy vylúčené.



V roku 2017 vláda odobrila odstraňovanie suchých stromov a stromov napadnutých lykožrútom smrekovým v troch uvedených lesných oblastiach na území s rozlohou približne 34.000 hektárov, pričom lokalita Natura 2000 sa rozkladá na 63.147 hektároch.



Komisia 20. júla 2017 podala žalobu na Poľsko, podľa ktorej si táto členská krajina nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smerníc o biotopoch a vtáctve.



Generálny advokát Yves Bot v utorňajšom rozhodnutí Súdnemu dvoru EÚ navrhol, aby rozhodol, že Poľsko nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce z týchto smerníc. Poukázal na to, že Poľsko nevykonalo opatrenia nevyhnutné na ochranu lokality Puszcza Bialowieska, patriacej do Natury 2000.



Súdny dvor nie je viazaný návrhmi generálneho advokáta.



Politická frakcia Zelení/EFA v Európskom parlamente, ktorá pozorne sleduje súdny spor eurokomisie s Poľskom, vo svojom utorňajšom stanovisku uviedla, že poľská vláda "chce obetovať storočné stromy na krátkodobý zisk".



"Je dobré, že generálny advokát objasnil, že ťažba nemôže pokračovať. Musíme chrániť Poľsko a zelené pľúca Európy a podporiť mnohých ochrancov prírody a vedcov, ktorí protestovali proti odlesňovaniu na tomto jedinečnom mieste svetového dedičstva," uvádza sa v stanovisku tejto politickej skupiny.



Spolupredseda Zelených/EFA Philippe Lamberts upozornil, že poľská vláda aktivitami v Bielovežskom pralese spochybnila svoju podporu právnemu štátu.



spravodajca TASR Jaromír Novak