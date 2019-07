Summit afganských súperiacich strán bude 7. a 8. júla v Katare

Prezident Spojených štátov Donald Trump v pondelok uviedol, že dúfa v úplné stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu, avšak tajné služby si podľa neho v tejto krajine zachovajú mohutnú prítomnosť.

Islamabad 2. júla (TASR) - Summit súperiacich afganských strán sa bude konať 7. a 8. júla v Katare. Uskutoční sa však za podmienok hnutia Taliban, keďže tam nebude oficiálna vládna delegácia. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Podľa nemeckého osobitného predstaviteľa pre Afganistan Markusa Potzela tam budú účastníci "len sami za seba a na rovnakej úrovni".



Nemecko je spoluorganizátorom týchto rozhovorov v Katare, uviedol Potzel v utorkovom vyhlásení. Pozvánky na podujatie vydali spoločne Nemecko a Katar.



AP pripomína, že predchádzajúci medziafganský dialóg stroskotal, keďže sa obe strany nevedeli dohodnúť na účastníkoch. Taliban odmieta rokovať s vládou afganského prezidenta Ašrafa Gháního a opakovane tvrdí, že si sadne za stôl s kýmkoľvek, kto príde ako obyčajný Afganec.



Predstavitelia militantnej organizácie Taliban rokujú od soboty s vyslancom USA pre afganský mierový proces Zalmayom Khalilzadom v Katare, kde má Taliban svoje oficiálne politické sídlo.



Hovorca Talibanu Suhajl Šáhín pre AP povedal, že obe strany dúfajú v konkrétne výsledky vo svojom úsilí dosiahnuť konečnú dohodu. Tá by sa mala týkať aj eventuálneho stiahnutia vyše 20.000 vojakov USA a NATO z Afganistanu, čím by sa skončila najdlhšie trvajúca vojna, akú kedy Spojené štáty viedli.



Dohoda by zároveň dala záruky, že Afganistan už viac nebude bezpečným útočiskom pre teroristov, podnikajúcich z jeho územia teroristické útoky.



