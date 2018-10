Summit ASEM potvrdil ochotu EÚ a Ázie užšie spolupracovať

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom hodnotení rokovaní upozornila, že z Bruselu bol vyslaný signál, že všetky krajiny z Európy a Ázie chcú globálny obchod založený na pravidlách.

Brusel 19. októbra (TASR) - Pod heslom "Globálni partneri pre globálne výzvy" sa v piatok popoludní v Bruseli skončil v poradí 12. summit EÚ-Ázia (ASEM). Vyše 50 lídrov z krajín Európskej únie, Nórska, Ázie, Austrálie a Nového Zélandu počas dvoch dní diskutovalo o tom, ako môžu Európa a Ázia rozvíjať svoje partnerstvo v politickej, ekonomickej a finančnej rovine.



Hlavnými témami podujatia, ktoré združilo 21 ázijských lídrov a 30 európskych premiérov alebo prezidentov, boli posilnenie prepojení medzi Európou a Áziou, otázky spojené s medzinárodným obchodom a investíciami, trvalo udržateľný rozvoj, hrozba klimatických zmien a bezpečnosť vo svete s dôrazom na boj proti terorizmu, nešírenie zbraní hromadného ničenia, kybernetickú bezpečnosť a nelegálnu migráciu.



"Vyjadrili sme našu podporu medzinárodnému poriadku založenému na pravidlách. Verím, že je to najdôležitejší signál tohto summitu, a to najmä v súčasnom geopolitickom kontexte," uviedol predseda Európskej rady Donald Tusk po skončení rokovaní. Upozornil, že všetky krajiny, ktoré boli zastúpené v Bruseli, nesúhlasia so všetkým, čo bolo predmetom debát, ale "to, čo máme spoločné, je dôležitejšie ako akýkoľvek nesúhlas". Upozornil na vôľu oboch strán, aby boli oba kontinenty stále viac prepojené.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom hodnotení európsko-ázijských rokovaní upozornila, že z Bruselu bol vyslaný signál, že všetky krajiny z Európy a Ázie chcú globálny obchod založený na pravidlách.



V rámci summitu bola podpísaná dohoda medzi EÚ a Singapurom o voľnom obchode, ochrane investícií, partnerstve a spolupráci a tiež dohoda EÚ s Vietnamom zameraná na obchod, dobrú správu veci verejných a presadzovanie právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva.



Juhokórejský prezident Mun Če-in v piatok zdôraznil potrebu odštartovať proces uvoľňovania medzinárodných sankcií voči Severnej Kórei, čo by malo naďalej motivovať komunistický režim tejto krajiny v deklarovanom úsilí o denuklearizáciu Kórejského polostrova.



