Summit EÚ a debaty o brexite prilákali do Bruselu aj lídra labouristov

Podľa Reuters chce Corbyn v Bruseli vyjadriť názor, že existuje alternatíva k brexitovej dohode, ktorú Mayová dosiahla vlani v novembri a ktorú už britský parlament dvakrát odmietol.

Brusel 21. marca (TASR) - Do Bruselu, kde sa vo štvrtok poobede začína dvojdňový summit Európskej únie, zavíta nielen britská premiérka Theresa Mayová, ktorá chce získať súhlas premiérov a prezidentov 27 členských krajín EÚ pre návrh odkladu brexitu do konca júna, ale aj líder britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremy Corbyn. Uviedla to tlačová agentúra Reuters.



Corbynovým zámerom je stretnúť sa s vplyvnými predstaviteľmi Európskej komisie a s premiérmi niektorých členských štátov a zhodnotiť "alternatívny" plán pre brexit. Na pracovnom programe má rokovania s hlavným vyjednávačom EÚ pre brexit Michelom Barnierom, s generálnym tajomníkom Európskej komisie Martinom Selmayrom a s premiérmi zo siedmich členských štátov, vrátane španielskeho predsedu vlády Pedra Sáncheza.



Podľa Reuters chce Corbyn v Bruseli vyjadriť názor, že existuje alternatíva k brexitovej dohode, ktorú Mayová dosiahla vlani v novembri a ktorú už britský parlament dvakrát odmietol.



Mayová v stredu zaslala oficiálny list predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi, v ktorom vyzvala národných lídrov EÚ, aby po podporili návrh na odklad brexitu do 30. júna.



Tusk v reakcii na list z Londýna v stredu večer oznámil, že hlavy vlád a štátov sú ochotné podporiť "krátkodobé predĺženie" brexitu, ale len vtedy, ak britský parlament schváli dohodu o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, tak ako bola prijatá vlani v novembri na mimoriadnom summite v Bruseli, čiže bez akýchkoľvek dodatočných zmien.



Téme brexitu sú venované úvodné rokovania najvyšších predstaviteľov krajín EÚ. Rokovania by sa mali začať o 15.00 h miestneho času, o tri hodiny neskôr je naplánovaná spoločná tlačová beseda britskej premiérky s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.



Spravodajca TASR Jaromír Novak