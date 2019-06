Summit EÚ má potvrdiť túžbu po hospodárskom raste

Tlačová agentúra DPA, ktorá sa dostala k návrhu tohto dokumentu, spresnila, že strategická agenda stanovuje priority pre budúcu Európsku komisiu do roku 2024.

Brusel 11. júna (TASR) - Európska únia sa v horizonte najbližších piatich rokov bude snažiť chrániť svojich občanov zároveň so zaistením rastu hospodárstva, bojom proti klimatickým zmenám a posilnením úlohy Únie ako globálneho hráča. Vyplýva to z návrhu strategickej agendy, ktorú by mali prijať hlavy vlád a štátov na budúcotýždňovom summite EÚ (20.-21.6.) v Bruseli.



V návrhu programu summitu sa zdôrazňuje, že "v prvom rade treba zabezpečiť integritu nášho fyzického priestoru", čo je odkaz na ponaučenie, ktoré EÚ získala po masovom prílive utečencov, ktorý vyvrcholil v rokoch 2015 - 2016. "Musíme vedieť a musíme sa sami rozhodnúť, kto vstúpi do EÚ," uvádza sa v návrhu dokumentu, ktorý zároveň poukazuje aj na zefektívnenie boja proti terorizmu, kybernetickým útokom a hybridným hrozbám.



Podľa očakávania by lídri EÚ mali na summite odobriť aj stratégiu boja proti klimatickým zmenám, ktoré predstavujú "existenčnú hrozbu".



Klimatická hrozba bola jednou z kľúčovým tém počas volieb do Európskeho parlamentu (EP), čo sa odzrkadlilo aj v posilnení ekologických strán vo viacerých členských krajinách EÚ.



Pripravovaný dokument v neposlednom rade vyzýva EÚ, aby bola "presvedčivejšia" a mala väčšiu váhu na svetovej politickej a obchodnej scéne, najmä v časoch neistoty a zmien súčasného globálneho poriadku, ktoré svojimi colnými návrhmi zneisťuje napríklad aj americký prezident Donald Trump. Pre EÚ to okrem iného znamená naplno využiť silu svojho jednotného trhu, ako aj digitálnu transformáciu na podporu svojho hospodárstva. "To všetko si vyžaduje, aby sme boli jednotnejší v našich postojoch," uvádza sa v návrhu, ktorý musia najskôr odobriť diplomati EÚ na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu (18.6.) a následne aj premiéri a prezidenti členských krajín.



Podľa tohto návrhu sa lídri na summite zmienia aj o potrebe nechať "otvorené dvere" pre nových členov EÚ, čo je jasný odkaz pre krajiny západného Balkánu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak