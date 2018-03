Summit EÚ zrejme prísne odsúdi Rusko za útok v Salisbury

V stredu to počas stretnutia s novinármi uviedol český veľvyslanec pri Európskej únii Martin Povejšil.

Brusel 21. marca (TASR) - Je vysoko pravdepodobné, že hlavy vlád a štátov na summite EÚ v Bruseli prijmú o niečo ostrejší tón voči Rusku, než odznel v pondelok zo strany ministrov zahraničných vecí EÚ v súvislosti s útokom nervového plynu novičok na území Británie.



Český diplomat pripomenul, že EÚ sa prvýkrát k útoku, ku ktorému došlo 4. marca proti Sergejovi Skripaľovi a jeho dcére Juliji v Salisbury v Spojenom kráľovstve, vyjadrila v pondelok. Na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci sa v spoločnom stanovisku ministri jednomyseľne zhodli na tom, že zdieľajú obavy Spojeného kráľovstva, že je veľká pravdepodobnosť ruskej účasti na tomto útoku. Aj preto, že sa nepodarilo rozptýliť logické súvislosti, ktoré hovoria o tom, odkiaľ táto látka pochádza, a že uplynulo mnoho dní, počas ktorých ruská strana mala možnosť odpovedať na otázky zo strany Británie.



"Európska rada sa k tejto téme vráti počas diskusií lídrov. Bude to mať odraz aj v záveroch, ktoré prijmú. Očakával by som, že tie závery pôjdu nad rámec toho, čo sme v pondelok počuli od ministrov zahraničných vecí. Je dosť možné, že budú ešte kritickejšie a adresnejšie voči Rusku," opísal Povejšil situáciu pred summitom.



O útoku zo Salisbury budú hovoriť premiéri a prezidenti počas štvrtkovej pracovnej večere v rámci prvej časti dvojdňového summitu EÚ (22.-23.3.).





