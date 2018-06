Summit Putina a Trumpa privíta šéf NATO

Kremeľ a Biely dom vo štvrtok oznámili, že stretnutie Trump-Putin sa bude konať, a to 16. júla v Helsinkách.

Brusel 28. júna (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg prijal pozitívne plánované stretnutie prezidentov USA a Ruska, Donalda Trumpa a Vladimira Putina, ktoré sa uskutoční v júli iba niekoľko dní po summite NATO.



"Vítam nadchádzajúce stretnutie prezidenta Trumpa s prezidentom Putinom, pretože verím v dialóg," povedal Stoltenberg pred príchodom na summit lídrov EÚ v Bruseli. "Pre mňa nie je dialóg známkou slabosti, je to znamenie sily," dodal.



"Hovoriť s Ruskom, stretávať sa s ruskými lídrami je absolútne a úplne v súlade s politikou NATO, nechceme novú studenú vojnu, nechceme izolovať Rusko, chceme sa usilovať o lepšie vzťahy s Ruskom," povedal Stoltenberg. Dialóg je tiež dôležitým pri znižovaní rizika náhodného vyvolania konfrontácie, vysvetlil šéf NATO.



Kremeľ a Biely dom vo štvrtok oznámili, že stretnutie Trump-Putin sa bude konať, a to 16. júla v Helsinkách. Uviedli tým na pravú mieru špekulácie ohľadne pripravovanej vrcholnej schôdzky zástupcov dvoch svetových veľmocí.



"Dvojica lídrov bude hovoriť o vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Ruskom a o širokej škále otázok týkajúcich sa národnej bezpečnosti," uviedol v tejto súvislosti Biely dom.



Bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov na margo ohláseného summitu Trump-Putin uviedol, že sa môže stať historickou udalosťou.



Gorbačov podľa agentúry Interfax povedal, že ak sa Trumpovi a Putinovi podarí podniknúť kroky smerom k spolupráci, tento summit sa môže zapísať do dejín a byť historickým medzníkom.



Hlavné mesto Fínska, kde sa v roku 1990 uskutočnil aj Gorbačovov summit s vtedajším prezidentom USA Georgeom H. W. Bushom, je podľa neho na takého stretnutie ideálnym miestom.



Fínsko má v usporadúvaní americko-ruských summitov dlhú tradíciu. Predovšetkým počas studenej vojny, keď bola táto krajina neutrálnou zónou a jej hlavné mesto Helsinki slúžilo ako brána medzi komunistickým Východom a Západom, komentovala agentúra AP.