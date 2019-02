Summit Trump-Kim by mohol oficiálne ukončiť kórejskú vojnu

Ozbrojený konflikt na Kórejskom polostrove v čase studenej vojny sa skončil vyhlásením prímeria, mierová dohoda doposiaľ podpísaná nebola.

Soul 25. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump a severokórejský vodca Kim Čong-un by na tohtotýždňovom summite vo vietnamskom Hanoji mohli oficiálne oznámiť ukončenie kórejskej vojny z rokov 1950-1953. Naznačil to v pondelok hovorca juhokórejského prezidenta, píše agentúra AFP.



"Verím, že je tu taká možnosť," povedal novinárom na margo možnej oficiálnej mierovej deklarácie hovorca Modrého domu Kim Ui-Kjom.



"Zatiaľ nevedno, o akú deklaráciu by konkrétne mohlo ísť, domnievame sa však, že USA a Severná Kórea by mohli dosiahnuť dohodu," dodal.



Juhokórejský prezident Mun Če-in ešte vlani v októbri povedal, že "je iba otázkou času", kedy Washington a Pchjongjang vyhlásia koniec vojny.



Ozbrojený konflikt na Kórejskom polostrove v čase studenej vojny sa skončil vyhlásením prímeria, mierová dohoda doposiaľ podpísaná nebola.



Pokiaľ by aj najvyšší predstavitelia USA a KĽDR vyhlásili koniec kórejskej vojny, oficiálna mierová zmluva bude pravdepodobne podpísaná až v "poslednej fáze procesu jadrového odzbrojenia" na Kórejskom polostrove - a jej zhmotnenie môže byť dlhodobým procesom, upozornil podľa AFP hovorca juhokórejského prezidenta.



"Mierová zmluva a vyhlásenie o ukončení vojny sú dve odlišné veci," upozornil juhokórejský hovorca a dodal, že zmluva musí byť výsledkom "multilaterálnej snahy" so zapojením Južnej Kórey a Číny.