Skripaľovcov sa údajne pokúsil otráviť agent s krycím meno Gordon

Podľa britskej polície do pokusu o Skripaľovu vraždu bol zapletený tím pozostávajúci zo šiestich ľudí.

Londýn 23. apríla (TASR) - Britská tlač s odvolaním sa na britskú políciu tvrdí, že pokus o otrávenie bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije vykonal 54-ročný bývalý dôstojník ruskej tajnej služby FSB s kódovým menom Gordon. Predpokladá sa, že používa aj meno Michail Savickis, ako aj dva ďalšie pseudonymy.



S odvolaním sa na nedeľník Sunday People o tom informovala rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL). Britská polícia je podľa tohto zdroja presvedčená, že "Gordon" sa už vrátil do Ruska a Briti ho nikdy nebudú môcť vypočuť.



Meno Gordon sa v kauze Skripaľ objavilo minulý týždeň po tom, ako polícia v Londýne päť hodín vypočúvala prebehlíka z KGB Borisa Karpičkova.



Karpičkov potom pre Sunday People povedal, že s Gordonom prišiel do kontaktu začiatkom 90. rokov. Poznali sa, keď Karpičkov ako major FSB a pôsobil v Lotyšsku. Gordon bol jeho podriadeným.



Karpičkov o "Gordonovi" povedal, že bol "veľmi inteligentný, vzdelaný, ambiciózny a neľútostný a dokázal si veľmi rýchlo získať dôveru neznámych ľudí".



Karpičkov dodal, že Gordon sa venoval aj bojovým umeniam a vyštudoval právo na univerzite v Rige.



Pre svoju prácu pre KGB používal ako krytie podnikanie v oblasti poskytovania bezpečnostných služieb.



Bol kapitánom KGB, po skončení studenej vojny prešiel do jej nástupníckej FSB. Podľa Karpičkova "Gordon" patrí k dôstojníkom operačnej rezervy FSB, ktorá vykonáva špeciálne operácie.



Skripaľovcov našli 4. marca v bezvedomí na lavičke v juhoanglickom meste Salisbury po zasiahnutí nervovoparalytickou látkou, s ktorou podľa neskorších zistení polície prišli po prvý raz do kontaktu na vstupných dverách svojho domu.



Británia obvinila z chemického útoku na Skripaľovcov Rusko, ktoré to však rozhodne popiera. Moskva trvá na tom, že svoj arzenál chemických zbraní v roku 2017 pod medzinárodným dohľadom zlikvidovala.