Sunday Times: Británia by reagovala na kybernetický útok Ruska odvetou

Londýn 15. apríla (TASR) - Británia by zvážila spustenie odvetného kybernetického útoku voči Rusku v prípade, ak by Rusko takto napadlo britskú štátnu infraštruktúru. S odvolaním sa na nemenované bezpečnostné zdroje o tom informoval britský nedeľník The Sunday Times.



Vzťahy Spojeného kráľovstva s Ruskou federáciou sú na historicky najhoršom bode po tom, ako Londýn obvinil Moskvu z útoku nervovoparalytickou látkou na bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru v Anglicku, čo viedlo k hromadnému vyhosťovaniu diplomatov, píše v správe agentúra Reuters.



Rusko odmietlo zapojenie do útoku na Skripaľovcov a v sobotu tiež odsúdilo údery západných veľmocí proti Sýrii, na ktorých sa zúčastnila aj Británia.



V rámci narušených vzťahov sa značná pozornosť sústreďuje aj na kypernetickú bezpečnosť. Britská spravodajská služba GCHQ vo štvrtok uviedla, že bude "naďalej odhaľovať neprijateľné kybernetické správanie Ruska".



Noviny The Sunday Times tiež uviedli, že predstavitelia britských tajných služieb sa už od útoku na Skripaľovcov pripravujú na to, že hackeri podporovaní Ruskom zverejnia chúlostivé informácie o politikoch a ďalších známych osobnostiach.