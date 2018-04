Skripaľovcom bude ponúknutá možnosť žiť v USA s novou identitou

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Skripaľova neter žiada Mayovú o pomoc pri získaní britského víza

Londýn 8. apríla (TASR) - Britský denník The Sunday Times napísal, že bývalému plukovníkovi ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergejovi Skripaľovi, odsúdenému za špionáž v prospech Británie, a jeho dcére Juliji bude ponúknutá možnosť žiť v USA pod novou identitou. Britský nedeľník o tom informoval s odvolaním sa na nemenovaný britský vládny zdroj.V materiáli denníka sa uvádza, že agenti britskej tajnej služby MI6 diskutovali s kolegami z americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) o presťahovaní Skripaľovcov z Británie, aby ich takto ochránili pred ďalšími pokusmi o ohrozenie ich života.Britské úrady pritom analyzovali možnosť presťahovania Skripaľovcov do jednej zo štyroch anglosaských krajín, s ktorými má Británia zmluvy o výmene informácií tajných služieb. Ide o USA, Kanadu, Austráliu a Nový Zéland. Napokon sa rozhodli pre USA.Nemenovaný vládny zdroj ako dôvod tohto rozhodnutia uviedol, že v USA je menšia pravdepodobnosť, že by sa Skripaľovci stali obeťou vraždy a keď budú mať novú identitu, V USA ich pod novými menami ochránia ľahšie.V článku nedeľníka sa uvádza, že Julija a Sergej Skripaľovci sú nielen pri vedomí, ale čoskoro začnú vypovedať v rámci vyšetrovania incidentu, ktorého obeťou sa stali 4. marca v anglickom meste Salisbury.The Sunday Times tiež tvrdia, že Julija Skripaľová odmietla návrh na poskytnutie konzulárnej pomoci, ktorý jej dalo ruské veľvyslanectvo v Londýne.Bývalého dôstojníka ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa (66) a jeho dcéru Juliju (33) našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom v Salisbury, kde Skripaľ žil. Oboch po útoku hospitalizovali, pričom dlho boli v kritickom stave. Ich stav sa však podľa vedenia nemocnie, v ktorej sú hospitalizovaní, zlepšil a momentálne už nie je považovaný za kritický.Británia z útoku na dvojicu, pri ktorom bola použitá nervovoparalytická látka novičok vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze, obvinila Moskvu. Rusko však akúkoľvek zodpovednosť za útok a všetky ostatné špekulácie odmieta, pričom tvrdí, že program vývoja takejto bojovej látky bol ani v ZSSR, ani v Rusku. Moskva súčasne žiada od Londýna ospravedlnenie a odpoveď na otázku, na čom sú jeho tvrdenia založené.