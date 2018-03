Suščenkov advokát poslal Putinovi list, chce výmenu

V prípade uznania za vinného hrozí Suščenkovi až 20 rokov väzenia. Vo väzbe je od októbra 2016.

Moskva 29. marca (TASR) - Výmena ukrajinského novinára Romana Suščenka, ktorého zadržali a obvinili v Rusku zo špionáže, by bola "príhodným riešením", uvádza jeho ruský advokát Mark Fejgin v liste zaslanom vo štvrtok šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi.



"Možná výmena Suščenka za ruských občanov, ktorí boli stíhaní na Ukrajine, by bolo včasným riešením, ktoré by demonštrovalo záväzok najvyššieho vedenia k riešeniu problémov ukrajinských politických väzňov," uvádza sa v liste, ktorý Fejgin zverejnil na svojom facebookovom účte.



Na moskovskom súde pokračovalo v stredu predbežné vypočutie v prípade Suščenka. Po neverejnom pojednávaní Fejgin oznámil, že bolo odročené na 23. apríla. O deň neskôr začne obhajoba s predkladaním dôkazov.



V utorok, keď sa začalo predbežné pojednávanie v prípade, sa Suščenko vyhlásil za nevinného v plnom rozsahu. Súd mu následne predĺžil väzbu do 16. septembra 2018. Suščenko sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal, uviedla agentúra Ukrinform.



V prípade uznania za vinného hrozí Suščenkovi až 20 rokov väzenia. Vo väzbe je od októbra 2016. Moskovský súd mu 24. januára opäť predĺžil väzbu o ďalšie dva mesiace, a to do 30. marca.



Mark Fejgin ešte v decembri 2017 tvrdil, že vyšetrovatelia vyvíjajú na Suščenka psychický tlak, aby sa priznal. Vraj mu hovoria, aby popremýšľal, či strávi 20 rokov vo väzení, alebo začne spolupracovať. "Vyšetrovatelia dokončujú svoju prácu a snažia sa naskočiť na posledný vlak, aby získali priznanie viny," povedal Fejgin.



Ako tvrdí ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), plukovníka Suščenka z Hlavnej správy rozviedky (GUR) Ministerstva obrany Ukrajiny zatkla 30. septembra 2016 v Moskve, kde bol na "špionážnej misii". Podľa FSB zbieral tajné informácie o ruských ozbrojených silách a Národnej garde, pričom ich zverejnenie by podkopalo obranyschopnosť Ruska.



Súd rozhodol o uvalení väzby na Suščenka 1. októbra 2016. Vyšetrovatelia oficiálne obvinili tohto Ukrajinca zo špionáže 7. októbra 2016.



Suščenko akékoľvek obvinenia odmieta. Fejgin tvrdí, že Suščenko je reportérom agentúry Ukrinform v Paríži a v Moskve nebol na špionážnej misii, ale na návšteve u svojich príbuzných.



Agentúra Ukrinform potvrdila, že Suščenko je jej zamestnancom od roku 2002, pričom ho označil za "novinára s dlhodobo bezúhonnou profesionálnou reputáciou".



Novinára udal "rodinný priateľ", ktorý kontaktoval ruskú FSB a tá Suščenka zatkla, uviedol začiatkom novembra 2016 Fejgin. "Suščenko navštívil svojho brata v Moskve niekoľkokrát. Kontaktoval priateľa rodiny. Rodinný priateľ ho jednoducho dal zatvoriť. To je všetko," povedal Fejgin.