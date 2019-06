Sused privolal k hádke v byte Borisa Johnsona a jeho partnerky políciu

Johnson je najväčším favoritom na post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa zároveň stane britským premiérom.

Londýn 21. júna (TASR) - Susedia privolali v noci na piatok políciu do bytu bývalého britského ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona a jeho partnerky Carrie Symondsovej po tom, ako počuli hlasnú hádku sprevádzanú výkrikmi a buchotom. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Jeden zo susedov pre Guardian povedal, že počul ženský krik nasledovaný "trieskaním a búchaním". V istom momente bolo počuť Symondsovú, ako Johnsonovi hovorí, aby jej dal pokoj a opustil je byt.



Spomínaný sused opakovane klopal na dvere, ale nikto neodpovedal. Rozhodol sa preto zavolať na tiesňové číslo 999. Následne krátko po polnoci miestneho času v priebehu niekoľkých minút dorazili dve policajné autá a dodávka. Tie však odišli po tom, ako sa policajti presvedčili, že obe osoby v byte sú v poriadku.



Muž, ktorý privolal políciu, si hádku aj nahral a záznam poskytol Guardiadnu. Na ňom má byť okrem iného počuť, ako Symondsová hovorí, že Johnson jej zničil pohovku červeným vínom. Vyčíta mu tiež, že sa o nič nestará, pretože je rozmaznaný a neváži si nič, ani peniaze.



Metropolitná polícia v piatok pôvodne uviedla, že nemá záznam o prípade domáceho násilia z danej adresy v mestskej časti Camberwell v južnej časti Londýna. Neskôr, po získaní čísla prípadu, referenčného čísla a evidenčných čísel vyslaných vozidiel, polícia vydala vyhlásenie, v ktorom oznámila, že "v piatok o 0.24 h (miestneho času, 01.24 h SELČ) reagovala na telefonát obyvateľa južného Londýna, ktorý sa obával o zdravie svojej susedky".



Polícia prišla na miesto incidentu, no podľa jej slov nebol dôvod na zákrok.



Johnson opustil svoju manželku Marinu Wheelerovú minulý rok a začal vzťah s bývalou vedúcou komunikačného oddelenia Konzervatívnej strany Symondsovou, ktorá bola súčasťou jeho tímu, keď verejne začal kampaň na post lídra konzervatívcov.



Johnson je najväčším favoritom na post nového lídra Konzervatívnej strany, ktorý sa zároveň stane britským premiérom. Spolu so súčasným ministrom zahraničných vecí Jeremym Huntom vo štvrtkovom hlasovaní postúpil do záverečnej fázy voľby, v ktorej o budúcom lídrovi rozhodne do konca júla v korešpondenčnom hlasovaní približne 160.000 členov Konzervatívnej strany.



Johnsonova kancelária sa k piatkovému incidentu nevyjadrila.