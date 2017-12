Švajčiarsko nie je členom EÚ, patrí však do schengenského priestoru a k Únii ho viažu aj viaceré bilaterálne dohody.

Ženeva 25. decembra (TASR) - Dosluhujúca švajčiarska prezidentka Doris Leuthardová sa v nedeľu vyslovila za usporiadanie referenda, ktorým by sa vyjasnil vzťah Švajčiarska k Európskej únii.



"Bilaterálna cesta je dôležitá," povedala Leuthardová v rozhovore pre švajčiarske noviny Sonntags Blick.



"Preto si musíme ujasniť náš vzťah s Európou. Musíme vedieť, ktorým smerom sa vybrať. Referendum by preto bolo užitočné," dodala Leuthardová v tejto súvislosti.



Švajčiarsko nie je členom EÚ, patrí však do schengenského priestoru a k Únii ho viažu aj viaceré bilaterálne dohody. Vzťahy Bruselu s Bernom tento týždeň mierne ochladli po tom, ako sa Európska komisia rozhodla poskytnúť švajčiarskym burzám len obmedzený prístup na úniový trh. Švajčiarsko sa vyhrážalo odvetným krokom, priblížil spravodajský portál Politico.eu.



"Môžeme posilniť našu spoluprácu s Indiou a Čínou, ústrednou témou však ostáva EÚ. Potrebujeme mechanizmus a regulovaný vzťah s EÚ. Ten by tiež zabránil politickým hrám, akých sme momentálne svedkami," povedala ďalej prezidentka, ktorej funkčné obdobie sa skončí už na Nový rok.