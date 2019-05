Švajčiarski voliči podporili prísnejšie pravidlá vo vlastníctve zbraní

V druhom referende, ktoré sa tiež konalo v nedeľu, voliči rozhodovali o tom, či zrušia daňové úľavy pre medzinárodné korporácie so sídlom vo Švajčiarsku.

Ženeva 19. mája (TASR) - Švajčiarski voliči v nedeľňajšom referende podporili prísnejšie pravidlá v oblasti vlastníctva zbraní, informovala agentúra AFP.



Podľa konečných výsledkov 63.7 percenta voličov súhlasilo s prijatím smernice o držbe strelných zbraní, ktorú Európska únia schválila v apríli 2017.



Návrh novely smernice predložila Európska komisia (EK) v roku 2016, aby zjednotila pravidlá znefunkčnenia, sledovania a označovania strelných zbraní v reakcii na teroristické útoky v Paríži z roku 2015.



Opatrenia sa týkajú napríklad pravidelnej odbornej prípravy na používanie strelných zbraní, osobitných výnimiek pre držbu niektorých poloautomatických zbraní a sériového číslovania hlavných častí niektorých zbraní, aby sa dali vysledovať.



Oponenti návrhu tvrdia, že takéto opatrenia terorizmus nezastavia. Podľa nich ide o tvrdý zásah voči zákonným majiteľom zbraní - a vnímajú to ako diktát z Bruselu.



Švajčiarsko nie je členským štátom EÚ, patrí však do schengenskej zóny, pripomína AP. Odmietnutie návrhu by mohlo ohroziť vzťahy krajiny s Úniou.



V druhom referende, ktoré sa tiež konalo v nedeľu, voliči rozhodovali o tom, či zrušia daňové úľavy pre medzinárodné korporácie so sídlom vo Švajčiarsku a či by mal nedostatočne financovaný dôchodkový systém dostávať vyššie príspevky od pracovníkov, spoločností a štátu.