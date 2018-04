Švajčiarsko povolilo vývoz látky použiteľnej na výrobu sarinu do Sýrie

Medzinárodný dohovor o zákaze chemických zbraní výrobu a predaj izopropanolu explicitne nezakazuje.

Viedeň 25. apríla (TASR) - Chemikáliu, ktorá sa môže použiť pri výrobe nervovoparalytickej bojovej chemickej látky sarin, vyviezli so súhlasom švajčiarskych úradov zo Švajčiarka do Sýrie, potvrdilo v utorok ministerstvo hospodárstva v Berne.



"Zásielka chemickej látky izopropanol pre súkromnú sýrsku farmaceutickú spoločnosť sa v čase jej schválenia v júni 2014 javila ako prijateľná," uviedol pre švajčiarsku tlačovú agentúru SDA rezort hospodárstva, čím potvrdil správu verejnoprávneho rozhlasu a televízie RTS.



Ministerstvo hospodárstva dodalo, že svoj postoj k tejto otázke medzičasom zmenilo. "V dôsledku posledných udalostí súvisiacich so správami o použití chemických zbraní a výrazného zhoršenia situácie v uplynulých rokoch by bol takýto vývoz s najväčšou pravdepodobnosťou zastavený," píše sa v stanovisku rezortu.



Ako dopĺňa agentúra DPA, izopropanol, ktorý je v Európe voľne dostupný a často sa používa ako rozpúšťadlo, môže byť tiež využitý aj pri výrobe sarinu. Táto nervovoparalytická látka bola použitá pri vlaňajšom útoku v meste Chán Šajchún v sýrskej provincii Idlib, pri ktorom zahynulo viac než 100 ľudí.



V máji 2014 spoločná misia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Organizácie Spojených národov potvrdila zničenie všetkých štátom vlastnených zásob izopropanolu v Sýrii. Zásoby sýrskeho farmaceutického priemyslu však pod túto dohodu nespadajú a zničené neboli, uviedlo švajčiarske ministerstvo.



Medzinárodný dohovor o zákaze chemických zbraní výrobu a predaj izopropanolu explicitne nezakazuje. Na vývoz chemických produktov do Sýrie je však od roku 2013 vzhľadom na tamojšiu občiansku vojnu potrebný osobitný súhlas.



Vývoz rôznych chemikálií do Sýrie sa aktuálne preveruje aj v prípade belgických spoločností. Podľa zistení tamojších médií tri belgické spoločnosti predávali do Sýrie rôzne chemikálie, medzi ktorými bol i izopropanol.



Začatie vyšetrovania voči trom spoločnostiam v súvislosti s možným nezákonným predajom do zahraničia potvrdil v uplynulom týždni belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders.