Švajčiarsko zakázalo varenie neumŕtvených homárov

Novelizácia vstúpi do platnosti v marci.

Zürich 10. januára (TASR) - Švajčiarsko zakázalo bežnú kulinársku prax hádzania homárov do vriacej vody. Ide o súčasť novelizácie legislatívy o ochrane zvierat v tejto alpskej krajine, informuje agentúra Reuters.



"Živé kôrovce vrátane homárov sa nesmú prepravovať na ľade alebo v ľadovej vode. Vodné živočíchy sa musia vždy uchovávať vo svojom prirodzenom prostredí. Kôrovce musia byť odteraz pred zabitím umŕtvené," uvádza sa v nových nariadeniach, ktoré v stredu prijala švajčiarska vláda. Novelizácia vstúpi do platnosti v marci.



Nové pravidlá sa taktiež zameriavajú na ilegálne množiarne psov a mačiek, zakazujú automatické prístroje na trestanie psov za štekot, nastoľujú podmienky za zabitie chorých a zranených zvierat a na organizátorov verejných podujatí ukladajú zodpovednosť za dobré zaobchádzanie so zvieratami.



Usmrcovanie homárov vo vriacej vode bolo predmetom kritiky zo strany aktivistov, ktorí danú prax označovali za "kuchynskú krutosť". K podobnému kroku pristúpilo vlani aj Taliansko, kde najvyšší súd v júni rozhodol, že homáre nesmú byť v reštauráciách uchovávané na ľade, pretože im to spôsobuje "neprijateľné" utrpenie.