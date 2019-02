Švédka dostala pokutu za protest proti deportácii Afganca

Okresný súd v Göteborgu nariadil Elin Erssonovej (21) zaplatiť pokutu vo výške 3000 korún (286,20 €).

Štokholm 18. februára (TASR) - Švédka, ktorá streamovala protest z paluby lietadla na švédskom letisku, čím sa snažila zabrániť deportácii jedného muža z Afganistanu, dostala v pondelok pokutu za porušenie dopravných predpisov. Informovala o tom agentúra DPA.



Protestnú akciu, ktorá sa udiala vlani 23. júla, vysielala Erssonová naživo na facebooku z lietadla na letisku Göteborg Landvetter. Video, v ktorom ju vidieť, ako si odmietla sadnúť na svoje miesto, videlo na internete množstvo ľudí. Erssonová v ňom hovorí, že ostatní pasažieri sa tiež postavili, aby ju podporili.



Patová situácia, v ktorej figurovala Erssonová, letuška spoločnosti Turkish Airlines a niekoľko ďalších cestujúcich, sa vyriešila po tom, čo Afganec a Erssonová opustili palubu lietadla.



Žalobca požadoval pre Erssonovú trest odňatia slobody na dva týždne. Súd však rozhodol o tom, že pokuta je dostatočným trestom. Z rozhodnutia súdu vyplýva, že Erssonová si bola príkazu pilota zaujať svoje miesto vedomá. Za to, že ho neposlúchla, dopustila sa trestného konania.



Erssonovej obhajca Tomas Fridh oznámil, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolajú. Ďalej podotkol, že jeho klientka konala na základe morálnych pohnútok a zdôraznil, že Afganistan nie je pre navrátilcov bezpečné miesto.



Afganca vo veku 52 rokov neskôr deportovali do Afganistanu.



V dôsledku protestov let spoločnosti Turkish Airlines do Istanbulu meškal takmer dve hodiny. Letecká spoločnosť podľa súdu nežiadala odškodnenie.



Erssonová je členkou skupiny aktivistov, ktorí v Göteborgu pravidelne organizujú protesty proti deportáciám do Afganistanu.