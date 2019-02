Švédska ministerka kritizovala Orbánovu politiku podpory rodiny

To, čo sa deje v Maďarsku, je alarmujúce. Orbán teraz chce, aby sa rodilo viac 'pravých' maďarských detí, napísala švédska ministerka sociálnych vecí Annika Strandhällov na Twitteri.

Budapešť 14. februára (TASR) - Švédska ministerka sociálnych vecí Annika Strandhällová na Twitteri ostro kritizovala maďarský vládny akčný program na podporu rodiny, ktorý v nedeľu avizoval premiér Viktor Orbán, uviedol vo štvrtok spravodajský server magyarnarancs.hu.



"To, čo sa deje v Maďarsku, je alarmujúce. Orbán teraz chce, aby sa rodilo viac 'pravých' maďarských detí," napísala švédska politička, podľa ktorej Orbánove opatrenie pripomína 30. roky minulého storočia, ale zároveň takáto pravicovo-populistická politika spochybňuje aj nezávislosť, za ktorú ženy bojovali.



"Švédska vláda nie je ochotná vziať na vedomie, že mi míňame peniaze na rodiny, a nie na migrantov," reagoval vyhlásením pre agentúru MTI šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.



Orbán v nedeľu 10. februára vo výročnom prejave o stave krajiny v Budapešti avizoval sedembodový akčný program na ochranu rodín. Bude sa týkať okrem iného výhodných pôžičiek pre prvé manželstvo žien do 40 rokov, rozšírenia výhod pre zaobstaranie bytov v prípade najmenej dvoch detí, zrušenia dane z príjmu pre matky so štyrmi deťmi, ale aj príspevku na vozidlo pre rodiny s najmenej tromi deťmi.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)