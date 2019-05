Švédska prokuratúra podala na súd žiadosť o zatknutie Assangea

Assange, ktorého v apríli vysťahovali z ekvádorského veľvyslanectva, kde sa ukrýval od roku 2012, zatkla britská polícia 11. apríla.

Štokholm 20. mája (TASR) - Švédska prokuratúra, ktorá vedie vyšetrovanie obvinenia zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea z údajného znásilnenia, v pondelok podala na súd v meste Uppsala žiadosť o jeho zatknutie.



Ak bude zatykač vydaný, pôjde o prvý krok v procese extradície Assangea z Británie, kde si odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu. Vyšetrovanie obvinenia, ktoré po prvý raz padlo v roku 2010, Švédsko obnovilo 13. mája, pripomína tlačová agentúra Reuters.



Prokurátorka Eva-Marie Perssonová uviedla, že ak sa švédsky súd rozhodne Assangea zatknúť "na základe obvinenia z predpokladaného znásilnenia, vydá (naňho) európsky zatykač", informuje tlačová agentúra AP.



Assange, ktorého v apríli vysťahovali z ekvádorského veľvyslanectva, kde sa ukrýval od roku 2012, zatkla britská polícia 11. apríla. Tento austrálsky whistleblower tiež čelí vydaniu do Spojených štátov pre údajnú konšpiráciu v súvislosti s vniknutím do počítača amerického ministerstva obrany.



Perssonová dodala, že britské úrady rozhodnú akýkoľvek konflikt medzi európskym zatykačom a americkou žiadosťou o extradíciu Assangea.



Ekvádor odovzdá Spojeným štátom dokumenty a počítačový hardvér, ktorý zanechal Assange na veľvyslanectve tejto juhoamerickej krajiny v Londýne. Ekvádorská prokuratúra udelila britskej polícii povolenie na prehliadku izby, ktorú Assange obýval sedem rokov, a skonfiškovanie jeho osobných vecí vrátane počítačov, mobilných telefónov, pamäťových kariet a iných elektronických zariadení.



Predmety budú zaslané do Spojených štátov v rámci reakcie Ekvádoru na žiadosť amerického rezortu spravodlivosti o spoluprácu pri vyšetrovaní Assangea.



"Je to absolútne porušenie práva na obranu, pretože odovzdajú Spojeným štátom celú jeho komunikáciu s právnikmi, ktorá je dôverná," povedal pre tlačovú agentúru AFP v Madride jeden z Assangeových právnikov.