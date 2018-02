Švédska tajná služba: Voľby sa zrejme stanú terčom zasahovania

Šéfka tajnej služby vyhlásila, že pokusy ovplyvniť voľby sa budú sústreďovať na dezinformácie alebo počítačové útoky.

Štokholm 22. februára (TASR) - Existuje riziko, že kampaň pred parlamentnými voľbami vo Švédsku sa stane terčom zahraničných veľmocí. Vo štvrtok to uviedla švédska tajná služba Säpo a vyzvala voličov, aby mali kritický postoj voči informáciám uvádzaným v sociálnych médiách.



Celkovo sa podľa Säpo bezpečnostná situácia v krajine zhoršila a hrozby, ktorým Švédsko čelí, sú väčšie než za mnoho posledných rokov.



"Zažívame rovnaký trend ako zvyšok Európy, je to znepokojujúce," uviedla úradujúca šéfka tajnej služby Charlotte von Essen, keď predstavovala výročnú správu Säpo.



Säpo upozornila na možné hrozby týkajúce sa septembrových parlamentných volieb. Šéfka tajnej služby vyhlásila, že pokusy ovplyvniť voľby sa budú sústreďovať na dezinformácie alebo počítačové útoky.



"Odhadujeme však, že budeme mať legitímny volebný výsledok," uviedla Susanna Trehörningová, šéfka skupiny pracovníkov zo Säpo poverenej ochranou volieb.



Trehörningová opísala švédsky volebný systém ako "odolný", pričom dodala, že hlasy sa spočítavajú ručne.



Pravdepodobná je aj väčšia činorodosť krajne pravicových skupín - vrátane niektorých, ktoré sa vo voľbách uchádzajú o zvolenie, povedala novinárom analytička Ahn-Za Hagströmová.



Poznamenala, že napätie môžu zvýšiť "agresívnejšie prejavy a odkazy verejnosti", napríklad na sociálnych sieťach.



V správe tajnej služby sa tiež spomína zvýšenie počtu násilných extrémistov, obzvlášť islamských, žijúcich v krajine. "Počet narástol zo stoviek na tisíce," uvádza sa v dokumente.



Správa sa zaoberala aj problematikou predchádzania pokusom o špionáž, ako i možnými útočníkmi nazývanými "osamelí vlci".



Útok nákladným autom na dav ľudí na chodníku a následný náraz do obchodného domu v centre Štokholmu spred roka, keď prišlo o život päť ľudí, boli príkladom toho, aké ťažké je vypátrať "osamelých vlkov".



Rusko predstavuje pre Švédsko "hlavnú špionážnu hrozbu", predovšetkým pre geografickú blízkosť Švédska a jeho spoluprácu s NATO, dodala v správe tajná služba Säpo.