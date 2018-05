Švédska vláda pripravuje svojich občanov na núdzové situácie

Švédsko nebolo vo vojne viac ako 200 rokov, počas druhej svetovej vojny bola krajina oficiálne neutrálna.

Štokholm 22. mája (TASR) - Všetkých 4,8 milióna domácností vo Švédsku dostane tento týždeň informačnú brožúru s názvom Ak príde kríza alebo vojna. Podľa týždenníka Der Spiegel sa v nej Švédi na 20 stranách dozvedia napríklad to, čo znamenajú jednotlivé varovné signály, kde sa nachádzajú ochranné kryty či ako môžu prispieť k obrane svojej vlasti.



V brožúre nájdu tiež rady, ako získať čistú vodu a ktoré jedlá bohaté na kalórie je možné ľahko pripraviť, ako aj vyobrazenia sirén, stíhacích lietadiel alebo utekajúcich rodín.



Brožúra je zameraná i na prípravu na kybernetické a teroristické útoky, obsahuje kapitoly o klimatickej zmene a stranu o tom, ako rozpoznať falošné správy.



Švédska vláda pripravila takúto brožúru pre všetky domácnosti prvýkrát po viac ako 50 rokoch. "Hoci Švédsko je bezpečnejšie ako iné krajiny, stále existujú hrozby pre našu bezpečnosť a nezávislosť," píše sa v nej. Jej autori zdôrazňujú, že tí, ktorí sú pripravení, výrazne prispievajú k tomu, aby sa krajina dokázala vyrovnať s veľkou záťažou.



Podobné brožúry boli prvýkrát distribuované v roku 1943 počas druhej svetovej vojny. Do roku 1961 vyšlo niekoľko aktualizovaných vydaní. Štátne orgány dostávali podobné informačné materiály až do konca studenej vojny.



Aktuálnu brožúru pripravila na objednávku vlády Švédska agentúra pre civilné záležitosti, ktorá je súčasťou ministerstva obrany. Podnetom pre jej vydanie sú udalosti ako anexia Krymu Ruskom v roku 2014, ale aj nedávne incidenty, pri ktorých mali ruské lietadlá a ponorky narušiť hranice Švédska.



Vláda v Štokholme sa v roku 2016 rozhodla zvýšiť vojenské výdavky. Minulý rok sa uskutočnilo veľké vojenské cvičenie. Švédsko nebolo vo vojne viac ako 200 rokov, počas druhej svetovej vojny bola krajina oficiálne neutrálna. V brožúre sa teraz konštatuje, že v prípade útoku "sa nikdy nevzdáme".