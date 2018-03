Švédsko si v súvislosti s kauzou novičok predvolá ruského veľvyslanca

Británia obvinila Rusko, že stojí za útokom, ktorý spôsobil začiatkom marca otravu bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry.

Štokholm 19. marca (TASR) - Švédske ministerstvo zahraničných vecí si predvolá ruského veľvyslanca pre obvinenie Moskvy, že látka novičok, ktorou zaútočili v Británii na bývalého agenta Sergeja Skripaľa, by mohla pochádzať z jeho územia. Vyplýva to z pondelkového vyhlásenia švédskeho rezortu diplomacie, o ktorom informovala agentúra Reuters.



"Ruský veľvyslanec bude zajtra (v utorok) predvolaný na ministerstvo zahraničných vecí pre obvinenia Ruska, že Švédsko môže byť zdrojom nervovej látky použitej pri pokuse o vraždu v Salisbury," uvádza sa vo vyhlásení.



Británia obvinila práve Rusko, že stojí za útokom, ktorý spôsobil začiatkom marca otravu bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry. Moskva na to reagovala protiobvinením, v ktorom tvrdila, že najpravdepodobnejšími lokalitami, odkiaľ by mohol pochádzať jed zo skupiny nervovoparalytických látok novičok, sú Británia, Slovensko, Česko a Švédsko.



Švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová dôrazne odmietla toto tvrdenie, ktoré v sobotu v rozhovore pre televíznu stanicu Rossija 24 uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, a označila ho za "neprijateľné a nepodložené". Zároveň dodala, že ruská strana sa zrejme snaží odkloniť pozornosť od skutočnej podstaty tohto problému.



Proti tvrdeniam Ruska sa ostro ohradilo aj Česko a Slovensko.