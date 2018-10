Alternatívnu Nobelovu cenu za literatúru získala Maryse Condé

Víťazku ocenenia vyhlásila v štokholmskej mestskej knižnici tzv. Nová akadémia, združujúca švédskych autorov, hercov, novinárov a ďalšie osobnosti kultúrneho života.

Štokholm 12. októbra (TASR) - Maryse Condé z francúzskeho karibského ostrova Guadeloupe sa v piatok stala prvou a zrejme aj jedinou laureátkou Alternatívnej Nobelovej ceny za literatúru. Víťazku ocenenia vyhlásila v štokholmskej mestskej knižnici tzv. Nová akadémia, združujúca švédskych autorov, hercov, novinárov a ďalšie osobnosti kultúrneho života, informovala agentúra DPA.



Porota Novej akadémie označila 81-ročnú Maryse Condé za "magickú rozprávačku s jedinečným hlasom", ktorej diela patria do svetovej literatúry.



Táto novovytvorená inštitúcia vznikla v reakcii na sexuálny škandál okolo Švédskej akadémie a jej rozhodnutie neudeliť v tomto roku prestížnu Nobelovu cenu za literatúru. Nová akadémia vopred avizovala, že 9. decembra - po udelení ceny - plánuje ukončiť svoju činnosť.



O laureátke novej ceny spolurozhodovali švédski knihovníci, ktorí zostavili zoznam 47 spisovateľov. Za tých následne hlasovali čitatelia z celého sveta v internetovom hlasovaní, do ktorého sa ich zapojilo takmer 33.000. Favoritov hlasovania následne zohľadnila porota vo výbere trojice finalistov. Medzi tými boli okrem Condé i vietnamsko-kandaská spisovateľka Kim Thúy a Brit Neil Gaiman.



"Vyzvali sme stovky a stovky knihovníkov, aby nominovali svojich obľúbených autorov," uviedla švédska novinárka Alexandra Pascalidou, zakladateľka Novej akadémie, ktorá má asi 100 členov.



Štvorčlenná porota uviedla, že Condé opisuje ničivé dôsledky kolonializmu a chaosu v postkolonializme a to "jazykom, ktorý je presný i zdrvujúci". Condé je autorkou historických románov i viacerých divadelných hier.



Samotná spisovateľka uviedla, že je ziskom ceny poctená. "Sme maličká krajina, ktorá sa spomína len v súvislosti s hurikánmi, zemetraseniami a podobnými vecami. Teraz sme však šťastní, že sme známi aj pre niečo iné, pre túto cenu, z ktorej zisku sa teším a som hrdá," vyhlásila.



Nová akadémia vznikla na protest i zaplnenie prázdneho miesta, ktorí nastalo po tom, ako Švédska akadémia v máji oznámila, že tento rok neudelí Nobelovu cenu za literatúru. Rozhodla sa tak pre škandál okolo sexuálneho obťažovania, vyzradenia mien laureátov i podozrenia z finančných trestných činov, ktoré medzi jej členmi spôsobili hlboké spory. Inštitúcia zároveň avizovala, že sa potrebuje reorganizovať.



V centre škandálu je Jean-Claude Arnault, známa osobnosť vo švédskej kultúre, manžel Katariny Frostensonovej - poetky a už bývalej členky Švédskej akadémie udeľujúcej Nobelovu cenu za literatúru. Arnaulta v októbri poslal štokholmský súd do väzenia na dva roky v súvislosti s obvinením so znásilnenia. Tento muž je tiež zodpovedný za opakovaný únik mien laureátov Nobelovej ceny za literatúru, ktoré podľa tradície musia zostať v tajnosti.