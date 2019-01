Liberáli vo Švédsku podporia sociálneho demokrata Löfvena ako premiéra

Parlamentné voľby vo Švédsku 9. septembra vyústili do politickej patovej situácie medzi dvoma hlavnými politickými alianciami v krajine.

Štokholm 13. januára (TASR) - Švédska stredopravicová strana Liberáli odsúhlasila v nedeľu dohodu, ktorá by mohla dať možnosť lídrovi sociálnych demokratov Stefanovi Löfvenovi zastávať druhé funkčné obdobie na poste premiéra. Informovala o tom agentúra Reuters.



Strana stredu a Zelení taktiež vyjadrili súhlas s podporou Löfvenových budúcich rozpočtových zákonov v rámci štvorstrannej dohody, ktorá by prinútila stredoľavicového lídra zmeniť kurz a oznámiť zníženie daní a reformu pracovného trhu, ak sa stane premiérom.



Výkonný výbor Liberálov odhlasoval dohodu pomerom hlasov 62-30, uviedla švédska tlačová agentúra TT.



Návrh dohody, zverejnenej v piatok, zahŕňa sociálnych demokratov, Zelených, Stranu stredu a Liberálov. Löfven v písomnom vyhlásení uviedol, že dohoda "zaručí demokraciu" a zaistí aj "potrebné reformy".



Zelení, menší koaličný partner v odchádzajúcej Löfvenovej vláde, oznámili, že podporujú dohodu aj napriek rozdielnym názorom na určité záležitosti. Dodali, že "všetky štyri strany musia dávať aj brať".



Tieto štyri strany však aj tak nebudú mať väčšinu v parlamente a budú potrebovať podporu aj od Ľavicovej strany, ktorá pomáhala koalícii Löfvenových sociálnych demokratov a Zelených schvaľovať zákony v rokoch 2014-18.



Parlamentné voľby vo Švédsku 9. septembra vyústili do politickej patovej situácie medzi dvoma hlavnými politickými alianciami v krajine - medzi blokom vedeným Löfvenovými sociálnymi demokratmi a konzervatívcami riadenými Ulfom Kristerssonom.



Ani jeden z týchto blokov nemá v 349-člennom zákonodarnom zbore väčšinu, čo komplikovalo vytvorenie novej vlády.



Predseda parlamentu Andreas Norlén má v pondelok nominovať nového premiéra. Hlasovanie o dôvere je naplánované na stredu 16. januára.