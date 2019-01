Löfven je o krok bližšie k opätovnému zvoleniu za švédskeho premiéra

Löfvenovi Sociálni demokrati a Zelení sa minulý týždeň dohodli na vytvorení menšinovej vládnucej koalície, ktorej neformálnu podporu prisľúbili ďalšie dve strany - Liberáli a Strana stredu.

Štokholm 16. januára (TASR) - Doterajší švédsky premiér Stefan Löfven i dosluhujúca koalícia tvorená jeho Švédskou sociálnodemokratickou stranou a stranou Zelených, sa v stredu priblížili k tomu, aby si zaistili ďalšie funkčné obdobie.



Informovala o tom agentúra AFP s tým, že k vývoju smerujúcemu k Löfvenovmu opätovnému odobreniu na poste predsedu vlády došlo po tom, ako Ľavicová strana v stredu prisľúbila, že v piatkovom hlasovaní o dôvere novému premiérovi sa nepostaví proti nemu.



Löfvenovi Sociálni demokrati a Zelení sa ešte minulý týždeň dohodli na vytvorení menšinovej vládnucej koalície, ktorej neformálnu podporu prisľúbili ďalšie dve stredopravé strany - Liberáli a Strana stredu. Štvorica strán následne predstavila 15-stranový dokument, načrtávajúci jej politickú agendu.



Tieto štyri strany disponujú v parlamente 167 kreslami, čo je o osem menej než je nadpolovičná väčšina, priblížila AFP. Agentúra dodala, že Löfvenova koalícia zložená zo Sociálnych demokratov a Zelených sa na podporu Ľavicovej strany pri schvaľovaní zákonov spoliehala aj vo svojom minulom funkčnom období.



Terajšia Löfvenova formujúca sa koalícia sa však politicky posunula viac k stredu, vďaka čomu niektorí členovia Ľavicovej strany vyzývali svojich kolegov, aby v piatok hlasovali proti Löfvenovi. Líder Ľavicovej strany Jonas Sjöstedt však v stredu oznámil, že jeho strana sa v piatok zdrží, čím de facto umožní odobrenie Löfvena na poste predsedu vlády.



"Ak by sme v piatok hlasovali nie, pravdepodobne by sme skončili s hnedo-modrou vládou," povedal Sjöstedt odkazujúc na možnú koalíciu tvorenú konzervatívcami a podporovanú protiimigračnou stranou Švédski demokrati. Ľavicová strana však zároveň vopred varovala, že i keď umožní, aby sa Löfven stal premiérom, automaticky tým novej vláde nevystaví tzv. bianco šek.



V súlade s politickým systémom vo Švédsku môže fungovať akákoľvek vláda, proti ktorej sa v hlasovaní nevyjadrí väčšina poslancov, ozrejmila agentúra AFP.



Švédsko je v patovej situácii od volieb z 9. septembra, v ktorých si väčšinu v parlamente nezaistili ani stredopravá opozičná Aliancia štyroch strán pod vedením Ulfa Kristerssona, ani Löfvenov stredoľavý blok. Oba zmienené tábory zároveň vylúčili dohodu s protiimigračnou stranou Švédski demokrati, ktorá mohla byť so svojimi 62 mandátmi pomyselným jazýčkom na váhach.