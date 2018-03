Švédsko odmietlo tvrdenia Moskvy, že novičok mohol pochádzať od nich

Tvrdenia okrem Švédska odmietli aj Slovensko a Česko.

Štokholm 17. marca (TASR) - Podobne ako Slovensko a Česko, aj Švédsko dôrazne odmietlo tvrdenia Moskvy, že smrtiaca látka, ktorou bol v Británii otrávený bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija, by mohla pochádzať z jeho územia.



"Dôrazne odmietame neprijateľné a neopodstatnené tvrdenia hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí, že nervová látka, použitá v Salisbury, mohla pochádzať zo Švédska," napísala na Twitteri švédska ministerka zahraničných vecí Margot Wallströmová. Dodala, že Rusko by - namiesto takýchto obvinení - malo v súvislosti s prípadom reagovať na otázky Spojeného kráľovstva.



Reagovala tak na sobotňajšie tvrdenia hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovovej. Tá pre televíznu stanicu Rossija 24 povedala, že najpravdepodobnejším zdrojom, odkiaľ by mohol pochádzať jed zo skupiny nervovoparalytických látok, ktorým bol otrávený Skripaľ a jeho dcéra, sú Veľká Británia, Slovensko, Česko a Švédsko. Dodala tiež, že celkom sa nedajú vylúčiť ani Spojené štáty.



Tvrdenia okrem Švédska odmietli aj Slovensko a Česko. Hovorca slovenského ministerstva zahraničných vecí Peter Susko uviedol, že Slovensko útok na Skripaľa a jeho dcéru odsudzuje a kategoricky odmieta, že by s ním malo niečo spoločné.



Proti Zacharovovej výrokom sa už skôr obdobne ohradili aj český minister zahraničných vecí v demisii Martin Stropnický i šéfka českého rezortu obrany Karla Šlechtová.



Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pri obchodnom stredisku v anglickom meste Salisbury s príznakmi ťažkej otravy. Podľa britských expertov boli zrejme otrávení bojovou látkou zo skupiny novičok, ktorá bola vyvinutá v niekdajšom Sovietskom zväze.