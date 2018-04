Švédske hraničné kontroly postihujú terminály trajektov na juhu krajiny, kam prichádza mnoho migrantov z Nemecka a Dánska.

Štokholm 12. apríla (TASR) - Švédsko predĺži platnosť dočasne zavedených hraničných kontrol do novembra. Informoval o tom vo štvrtok minister spravodlivosti Morgan Johansson, ktorý argumentoval pokračujúcou hrozbou, pokiaľ ide o vnútornú bezpečnosť, a potrebou kontrolovať prílev ľudí prichádzajúcich do Švédska.



Uviedol, že v minulých rokoch "sme boli svedkami veľkého počtu teroristických útokov v Európe a my sme boli tiež postihnutí". Narážal tým na vlaňajší útok uneseným nákladným autom, ktorý si vyžiadal v Štokholme päť ľudských životov.



Švédske ministerstvo spravodlivosti plánuje informovať o tomto kroku Európsku komisiu. Kabinet by mal začiatkom mája schváliť predĺženie hraničných kontrol o ďalších šesť mesiacov, povedal Johansson. Podľa neho zastavia každý týždeň v rámci týchto kontrol 150-200 ľudí.



Agentúra DPA pripomína, že Švédsko zaviedlo toto opatrenie v novembri 2015. V tom roku zaznamenalo rekordných 163.000 žiadostí o azyl, čo zaťažilo miestne záchytné centrá a samosprávy.



Odvtedy platnosť opatrenia predlžovalo a argumentovalo tým, že Európskej únii sa nepodarilo zjednotiť, čo sa týka migračnej politiky a potrieb vnútornej bezpečnosti.



