Švédsko rozšíri od pondelka kontroly na letiskách a v prístavoch

Škandinávska krajina zaviedla kontroly v priebehu jesene 2015, aby dostala pod kontrolu utečeneckú vlnu smerujúcu cez južné hranice do Švédska.

Štokholm 29. júna (TASR) - Švédsko rozšíri už od pondelka pasové kontroly na letiskách a v prístavoch.



Tamojšia pohraničná polícia v piatok v zdôvodnení avizovaného kroku uviedla, že podoba nebezpečenstva je v súčasnosti iná ako v minulosti, píše tlačová agentúra DPA.



Škandinávska krajina zaviedla kontroly v priebehu jesene 2015, aby dostala pod kontrolu utečeneckú vlnu smerujúcu cez južné hranice do Švédska. Medzičasom sa tam utečenci dostávajú iba sporadicky.



Vláda v Štokholme však hovorí o ohrození verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti. Podľa informácií novín Sydsvenskan príslušníci hraničnej polície zadržia iba na juhu krajiny takmer každý týždeň navrátilcov zo Sýrie a Iraku.



Od pondelka 2. júla do 11. novembra budú preto na letiskách v Štokholme, Malmö a Göteborgu prebiehať náhodné kontroly pasažierov a to isté bude platiť o viacerých prístavoch vrátane Štokholmu a Ystadu.