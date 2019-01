Šance Löfvena na post premiéra Švédska sa zvýšili

Vedenie Strany stredu sa má stretnúť v sobotu, aby aj oficiálne schválilo návrh dohody, ktorá Löfvenovi umožní stať sa premiérom.

Štokholm 11. januára (TASR) - Šance lídra švédskych sociálnych demokratov Stefana Löfvena, že bude aj tretíkrát zastávať funkciu premiéra, sa v piatok zvýšili. Dohodol sa totiž s troma ďalšími stranami, za akých podmienok podporia novú vládu.



"Nie je to riešenie, ktoré sme najviac chceli, ale v tejto zložitej situácii je najlepšie možné," povedala novinárom predsedníčka švédskej Strany stredu Annie Loofová.



Vedenie Strany stredu sa má stretnúť v sobotu, aby aj oficiálne schválilo návrh dohody, ktorá Löfvenovi umožní stať sa premiérom, dodala podľa tlačovej agentúry DPA Loofová.



Návrh dohody, zverejnenej v piatok, zahŕňa sociálnych demokratov, Zelených, Stranu stredu a Liberálov. Löfven v písomnom vyhlásení uviedol, že dohoda "zaručí demokraciu" a zaistí aj "potrebné reformy".



Zelení, menší koaličný partner v odchádzajúcej Löfvenovej vláde, oznámili, že podporujú dohodu aj napriek rozdielnym názorom na určité záležitosti. Dodali, že "všetky štyri strany musia dávať aj brať".



Parlamentné voľby vo Švédsku 9. septembra vyústili do politickej patovej situácie medzi dvoma hlavnými politickými alianciami v krajine - medzi blokom vedeným Löfvenovými sociálnymi demokratmi a konzervatívcami riadenými Ulfom Kristerssonom.



Ani jeden z týchto blokov nemá v 349-člennom zákonodarnom zbore väčšinu, čo komplikuje vytvorenie novej vlády.



Mimo týchto blokov stoja krajne pravicoví populistickí Švédski demokrati, ktorí so 62 kreslami predstavujú jazýček na váhach.



Strana stredu a Liberáli - dlhodobí spojenci Kristersonna - predtým odmietli byť súčasťou prípadnej vlády vedenej Kristerssonom. Tvrdili, že by bola príliš závislá od Švédskych demokratov.



Loofová uviedla, že jej strana zostane v opozícii, ale v kľúčových hlasovaniach, napríklad o rozpočte, podporí prichádzajúcu vládu. Strana stredu presadila reformy pracovného práva a trhu s bytmi výmenou za to, že sa nebude stavať proti Löfvenovi, dodala Loofová.



Vedenie Liberálov - strany, ktorá je otvorene názorovo rozdelená - má o svojom postoji ešte diskutovať v nedeľu.



Predseda parlamentu Andreas Norlén má v pondelok nominovať nového premiéra. Hlasovanie o dôvere je naplánované na stredu 16. januára.