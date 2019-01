Staronový švédsky premiér Löfven predstavil svoj nový vládny kabinet

Politické ťažisko staronovej vlády sa posunulo viac do stredu, pričom sociálni demokrati sa viac nemusia spoliehať na podporu Ľavicovej strany.

Štokholm 21. januára (TASR) - Švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý si minulý týždeň zaistil druhé funkčné obdobie v úrade, predstavil v pondelok svoju vládu. V koaličnom kabinete je šesť nových tvárí, informovala agentúra DPA.



Löfven zároveň predložil parlamentu programové vyhlásenie vlády a povedal, že "Švédsko sa nebude uchádzať o členstvo v NATO". Švédsko však bude podľa jeho slov "ochraňovať transatlantické spojenie a rozvíjať svoju obrannú spoluprácu, obzvlášť s Fínskom". Bude sa tiež snažiť o "zvýšenie bezpečnosti v oblasti Baltského mora".



Ministerkou financií sa opätovne stala Magdalena Anderssonová, ministerkou zahraničných vecí Margot Wallströmová a ministrom obrany Peter Hultqvist. Ide o členov Löfvenovej Švédskej sociálnodemokratickej robotníckej strany, ktorí tieto kľúčové posty vo vláde zastávali aj v rokoch 2014-2018 - v predošlom vládnom kabinete.



Zo Strany zelených, ktorá sa so sociálnymi demokratmi dohodla na vytvorení menšinovej vlády, si pozíciu vicepremiérky udržala Isabella Lövinová, ktorá sa bude zaoberať klimatickými a environmentálnymi otázkami. Zelení si v staronovej vláde zabezpečili dovedna päť kresiel, z toho dvoch nových ministrov. Získali tak o jeden post menej než v predošlom kabinete, keďže v parlamentných voľbách z 9. septembra utrpeli straty.



Napriek niekoľkým zmenám na kľúčových postoch označil Löfven nový kabinet za "historický". Podľa DPA tak odkazoval na dohodu, ktorú dosiahli jeho sociálni demokrati so zelenými, a tiež Stranou stredu a Liberálmi, ktorí im prisľúbili spoluprácu pri schvaľovaní rozpočtu a dôležitých zákonov. Politické ťažisko staronovej vlády sa tak posunulo viac do stredu, pričom sociálni demokrati sa viac nemusia spoliehať na podporu Ľavicovej strany.



Rezort vnútra bude viesť Mikael Damberg, ktorý v predošlej vláde zastával post ministra pre podnikanie a inovácie. Damberg prisľúbil, že vláda sa poráta s "organizovaným zločinom" a gangmi. Novým ministrom pre záležitosti EÚ sa zase stal Hans Dahlgren, zatiaľ čo jeho predchodkyňa vo funkcii Ann Lindeová sa zhostí rezortu pre zahraničný obchod a vzťahy severských krajín.



Švédsko bolo v patovej situácii od volieb z 9. septembra 2018, v ktorých si väčšinu v parlamente nezaistili ani stredopravicová opozičná Aliancia štyroch strán pod vedením Ulfa Kristerssona, ani Löfvenov stredoľavicový blok. Oba zmienené tábory zároveň vylúčili dohodu s protiimigračnou stranou Švédski demokrati, ktorá sa po voľbách stala tretím najväčším parlamentným subjektom. Menšinovú koalíciu pod vedením premiéra Löfvena sa podarilo stranám vytvoriť až minulý týždeň.