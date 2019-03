Švédsku aktivistku za ochranu klímy vymenovali za ženu roka

Thunbergová získala 23 percent hlasov, umiestnila sa tesne pred líderkou švédskych opozičných kresťanských demokratov Ebbou Buschovou Thorovou.

Štokholm 8. marca (TASR) - Švédska tínedžerka a aktivistka za ochranu životného prostredia Greta Thunbergová bola v piatok vo Švédsku v hlasovaní zvolená za "ženu roka". Ukázal to prieskum verejnej mienky, uskutočnený pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.



Šestnásťročná Thunbergová organizuje od augusta 2018 každý týždeň protest pred parlamentom v Štokholme, kde sa usiluje upozorniť na to, že od slov na ochranu klímy je zatiaľ ďaleko k činom. A inšpirovala aj množstvo iných školákov po celom svete na piatkové demonštrácie, kde vyzývajú na aktívnejšiu ochranu klímy. Demonštrácie sa konajú pod heslom #FridaysForFuture (Piatky za budúcnosť).



"Neuveriteľné. Je to ohromujúce, ťažko tomu uveriť," povedala tínedžerka pre štokholmský denník Aftonbladet, ktorý si prieskum verejnej mienky objednal u spoločnosti Inizio. "Je to veľká česť a radosť, že to, čo robím, má taký vplyv," dodala Thunbergová, ktorú citovala aj tlačová agentúra DPA.



Thunbergová získala 23 percent hlasov, umiestnila sa tesne pred líderkou švédskych opozičných kresťanských demokratov Ebbou Buschovou Thorovou.



Približne 1000 ľudí dostalo otázku: "Ktorá Švédka mala vo všeobecnosti podľa vášho názoru obzvlášť kladný vplyv počas posledných 12 mesiacov?"



Konkurenčný denník Expressen v piatok takisto vyhlásil Thunbergovú za ženu roka a informoval, že tak v hlasovaní rozhodla porota.



Študenti plánujú na 15. marca protesty pred radnicami a národnými parlamentmi vo vyše 70 krajinách vrátane Austrálie a Uruguaja a tiež Slovenska.



Thunbergová mala prejav pred lídrami na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose, kde im "bez servítky" porozprávala o hrozbe klimatických zmien. Povedala, že "ak sa vlády nerozhodnú konať, nemá vlastne veľmi prečo študovať, pretože ju a celú mladú generáciu nemusí čakať žiadna ružová budúcnosť". Mladá Švédka mala príhovor aj na klimatickej konferencii OSN vlani v poľských Katoviciach.



Zoznam užívateľov Twitteru vo Švédsku ukázal, že Thunbergová má približne 233 000 odberateľov, takže je tretia medzi ženami.



Na vrchole švédskeho zoznamu sú tamojšie popové hviezdy Zara Larssonová s 1,37 milióna odberateľov a Robyn, ktorá má 366 000 odberateľov.