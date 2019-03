Švédsky vojak zahynul pri spoločných cvičeniach na severe krajiny

K nehode došlo podľa nej v skorých ranných hodinách pri obci Överkalix, pričom na mieste boli výlučne švédski vojaci.

Štokholm 25. marca (TASR) - Švédsky vojak prišiel o život počas medzinárodných vojenských cvičení, ktoré prebiehajú na severovýchode krajiny, keď doňho vrazilo bojové vozidlo. Oznámila to v pondelok švédska armáda.



K nehode došlo podľa nej v skorých ranných hodinách pri obci Överkalix, pričom na mieste boli výlučne švédski vojaci. "Potvrdená je smrť jedného človeka po tom, ako doňho narazilo bojové vozidlo CV90. Nikto ďalší nebol zranený," píše sa v oznámení, o ktorom informovali agentúry AFP a DPA.



Na manévroch Northern Wind (Severný vietor), zameraných na nácvik operácií v studenom zimnom počasí, sa zúčastňuje približne 10.000 príslušníkov ozbrojených síl zo Švédska, z Fínska, Nórska, USA a Británie. Cvičenia sa konajú od 18. do 27. marca.



Fínsko a Švédsko nie sú na rozdiel od zvyšných zúčastnených krajín členmi Severoatlantickej aliancie, zapájajú sa však do programu NATO Partnerstvo za mier a spoločných vojenských cvičení.