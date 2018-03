Svetová banka: Zmena klímy by mohla vyhnať z domova 143 miliónov ľudí

Každý deň sa klimatické zmeny stávajú naliehavejšou hospodárskou, sociálnou a existenčnou hrozbou pre krajiny a ich obyvateľov.

Washington 21. marca (TASR) - Až 143 miliónom ľudí z najchudobnejších oblastí sveta hrozí, že ich klimatické zmeny prinútia k migrácii, a to len v priebehu najbližších niekoľkých desiatok rokov. Budú sa musieť presídliť do oblastí, ktoré na to nie sú pripravené. Uvádza sa to v správe Svetovej banky, z ktorej v utorok citovala spravodajská televízia CNN.



Správa naznačuje, že viac ako 143 miliónov obyvateľov južnej Ázie, subsaharskej Afriky a Latinskej Ameriky by do roku 2050 mohlo odísť z domovov v dôsledku sucha, neúrody či zvyšujúcej sa hladiny morí, teda fenoménov súvisiacich so zmenou klímy.



"Každý deň sa klimatické zmeny stávajú naliehavejšou hospodárskou, sociálnou a existenčnou hrozbou pre krajiny a ich obyvateľov," uviedla podľa CNN generálna riaditeľka Svetovej banky Kristalina Georgievová v úvode správy.



"Čoraz častejšie vidíme, že sa klimatické zmeny stávajú hybnou silou migrácie, ktorá núti jednotlivcov, rodiny a dokonca aj celé komunity hľadať lepšie a menej zraniteľné miesta pre život," dodala Georgievová.



V správe sa podľa CNN ďalej uvádza, že takýto druh migrácie bude do roku 2050 postupne stúpať a potom sa ešte zrýchli, ak nedôjde k výraznému zníženiu emisií či skleníkových plynov.



Čísla hovoria o 86 miliónoch potenciálnych migrantov zo subsaharskej Afriky, o 40 miliónoch z južnej Ázie a ďalších 17 miliónoch v Latinskej Ameriky. V týchto troch regiónoch žije dovedna 55 percent obyvateľstva rozvojových krajín.