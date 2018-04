Témou Svetového týždňa očkovania je spoločná ochrana pred chorobami

Zdroj:



Ženeva 23. apríla (TASR) - Svetový týždeň očkovania, ktorý pripadá na posledný aprílový týždeň, zdôrazňuje nevyhnutnosť konať spoločne, aby každý jedinec bol chránený pred chorobami preventívnym očkovaním. V roku 2018 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripadol Svetový týždeň očkovania na 24.-30. apríla a jeho témou jeRegionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu (WHO/EUROPE) vyhlasuje Európsky imunizačný týždeň (EIW). V roku 2018 sa začína v pondelok a potrvá do nedele (23.-29. apríla). Je to iniciatíva, ktorú vedie a koordinuje WHO/EUROPE v spolupráci s partnermi v jednotlivých krajinách Európy. Cieľom EIW zostáva zvýšiť povedomie o význame očkovania, zvýšiť záujem o očkovanie na úrovni politických autorít, odborníkov, zdravotníkov, širokej verejnosti a súčasne aj zvýšiť zaočkovanosť.Ako uviedla WHO, očkovanie umožňuje zachrániť milióny životov a všeobecne sa považuje za jednu z najúčinnejších a najlacnejších zdravotníckych preventívnych akcií. Napriek tomu vyše 19 miliónov detí na svete nie sú, alebo nie sú dostatočne, zaočkované. Hrozí im, že sa nakazia potenciálne smrteľným ochorením. Desať percent z tých detí neboli nikdy očkované a pravdepodobne sa nikdy ani nedostali do kontaktu so zdravotníckym systémom.Vlády jednotlivých krajín musia investovať do úsilia o zaočkovanosť, tá sa má prezentovať ako priorita zástancami vakcinácie a ľudia sa majú dať zaočkovať, rovnako aj členovia ich rodín.Svetový akčný plán za vakcíny schválili predstavitelia 194 členských štátov WHO na Svetovom zhromaždení zdravotníctva v máji 2012. Podľa tohto plánu sa má do roku 2020 predísť miliónom úmrtí na svete formou všeobecného prístupu k vakcinácii.Ako informovala WHO, v roku 2016 bolo na svete zaočkovaných proti diftérii-tetanu-čiernemu kašľu 116,5 milióna detí. Vďaka vakcinácii proti osýpkam počet úmrtí na osýpky v rokoch 2000-2016 klesol na svete o 84 percent. Počet prípadov ochorení na detskú obrnu sa od roku 1988 znížil o 99 percent. Len tri krajiny sú v súčasnosti endemické: Afganistan, Nigéria a Pakistan.