Svetoznáma povrazolezkyňa prešla po napnutom lane ponad Vltavu

Tridsaťpäťročná umelkyňa z francúzskeho súboru Cie Basinga sa cez Vltavu vydala od budovy právnickej fakulty.

Praha 14. augusta (TASR) - Vrcholom slávnostného otvorenia tohtoročného festivalu Letná Letná v Prahe bolo číslo svetoznámej povrazolezkyne Tatiany-Mosio Bongonga. Bez zaistenia a vo výške 35 metrov prešla v stredu po napnutom lane dlhom 350 metrov ponad rieku Vltavu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Tridsaťpäťročná umelkyňa z francúzskeho súboru Cie Basinga sa cez Vltavu vydala od budovy právnickej fakulty. Viac ako 350 metrov dlhú cestu po lane natiahnutom vedľa Čechovho mosta zakončila po približne 40 minútach pri kaplnke svätej Márie Magdalény.



"Nie je dôležité, ako vysoko alebo ako dlhé lano je. Beriem to vždy ako niečo nového, ako novú príležitosť. Beriem to ako šťastie byť na novom mieste, v novom prostredí. Dívať sa na novú krajinu a nových divákov," povedala Novinkám pred vystúpením Bongonga s tým.



Tatiana-Mosio Bongonga sa venuje povrazolezectvu od svojich deviatich rokov a učila sa u najväčších majstrov svojho remesla, ako sú Tony Gardin, Didier Pasquette, Rudy Omankovsky či Isabelle Brissetová.



Začiatok festivalu Letná Letná pokračuje niekoľkými predstaveniami pod holým nebom a koncertom, pre návštevníkov je zdarma. Festival bude prebiehať až do konca augusta a predstavia sa zahraničné a české súbory novej cirkusovej scény.